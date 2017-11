Teet Soorm lahkub Maaelu Edendamise Sihtasutusest

HKScan Estonia ehk Rakvere lihakombinaadi endine tegevjuht Teet Soorm esitas avalduse Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) nõukogust lahkumiseks. Ühistu Eesti Lihatööstus nõukogus on tema jätkamine veel lahtine. Eesti Seakasvatajate Liidu juhatusest peab ta seoses ametist vabastamisega lahkuma niikuinii, kirjutab ERR Uudised.

Maaeluminister Tarmo Tamm ütles ERR-ile, et neljapäeval tööle tulles ootas teda juba ees Soormi avaldus, millega palus end riigi osalusega MES-i nõukogust vabastada. Tamm ütles, et teeb vastava ettepaneku Soorm nõukogust tagasi kutsuda.

MES-i nõukogu esimees Neeme Suur ütles neljapäeval ERR-ile enne Soormi otsust, et esialgu ei oska ta Soormile esitatud kahtlustust kommenteerida ja järeldusi teha, kuna info on alles liiga värske.

Ta lisas, et Soormile pole tal MES-i nõukogu liikme töös etteheiteid. MES-i nõukogu järgmine koosolek toimub järgmise nädala reedel.

Eesti Seakasvatajate Liidu juhatusse asub Soormi asemel tööle HKScan Estonia uus juhatuse esimees Anne Mere, kuna see koht on ametikohapõhine. Liidu juhatuse esimees Urmas Laht ütles ERR-ile, et see on vaid aja küsimus.