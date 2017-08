Tegevusloata Eesti Ühistupank andis esimese ärilaenu

Eesti Ühistupank alustas keskmistele ja väikestele ettevõtetele ärilaenude pakkumist. Krediidiasutuse tegevusluba ettevõttel veel puudub, kuid ärilaene võib vaatamata sellele pakkuda.

Esimene laenuleping mahus 100 000 eurot sai allkirjad eelmisel nädalal ja selle abil plaanib Viimsi vallas tegutsev toitlustusettevõte ümber ehitada oma köögi ning soetada uut tehnikat.

Eesti Ühistupanga juhatuse esimehe Ülle Mathieseni sõnul on vaatamata tagasihoidlikule turundusele väikeste ja keskmiste ettevõtete huvi uue laenu vastu märkimisväärne. “Eestis turgu valitsevad suured Skandinaavia pangad ei soovi või ei viitsi väiksemate äriklientide muredega tegeleda.

See avab hea võimaluse Eesti kapitalil tegutsevatele väiksematele finantsasutustele nagu Eesti Ühistupank,” sõnas Mathiesen.

"Krediidiasutuse tegevusloa menetlus on hetkel pooleli. Ettevõtetele laenude väljastamine on ainus teenus, mis ei vaja tegevusluba. Kõik muud tegevused nagu arveldused ja eraisikutele laenu andmine on litsenseeritud, aga ärilaenude andmine on litsenseerimata," selgitas ta.

Eesti Ühistupank näeb oma uue ärilaenu klientidena eelkõige ettevõtteid, kel on vaja äritegevuse arendamiseks ja laiendamiseks laenu mahus 10 000 - 150 000 eurot. “Ettevõtte asukoht ega tegevusala ei ole meie jaoks piiranguks – oleme valmis rahastama erinevate sektorite ettevõtteid Eesti eri paigus. Laenuintress on meil kindlasti konkurentsivõimeline, oluline on kinnisvaratagatise olemasolu. Esimeses etapis anname me ettevõtetele laenu kuni kolmeks aastaks,” selgitas Ülle Mathiesen.

TÜ Eesti Ühistupangal on 162 eraisikust ja juriidilisest isikust liiget. Nende hulgas on Tallinna linn, Tartu Tarbijate Kooperatiiv, Mainor, Estiko, E-Piim Tootmine, Endover Kinnisvara, Silikaat Grupp, Saidafarm, Fund Ehitus ja Seven Oil. Samuti olid asutajaliikmeteks Põlvamaa, Kambja, Maaelu Edendamise ja Kehtna hoiu-laenuühistud, EELK Varahaldus ning mitmed väiksemad ettevõtted.