Tehing tehtud: jäätmekäitleja siseneb teehoolduse maailma, kaasavaraks magus leping

Tartu maantee ehitus, renoveerimine Foto: Sven Arbet

Eile sõlmisid AS Merko Ehitus kontserni kuuluva Tallinna Teede ASi 100%line tütarettevõtte AS Vooremaa Teed ja Eesti Keskkonnateenused AS ostu-müügi lepingu ASi Vooremaa Teed teehooldusvaldkonna müümiseks.