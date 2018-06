Tehnikaülikool ja Ülemiste City esitlevad mahukat koostöölepet targa linna arendamiseks

Tallinna Tehnikaülikooli (TTÜ) ja Ülemiste City linnak sõlmisid olulise koostööleppe, mille eesmärk on esimese targa linna arendamine Eestis.

TTÜ teadlaste abil plaanib Ülemiste linnak kujundada ettevõtluskeskusest Eesti moodsaima, kõige inimsõbralikuma ning keskkonnasäästlikuma töö- ja elukeskkonna.

„Ülemiste linnak on kasvanud tõeliseks talentide tõmbekeskuseks. Selleks, et see ka edaspidi Eesti majandust toidaks, on vaja luua veelgi enam teenuseid ja lahendusi rahvusvaheliste talentide siia meelitamiseks ja siin hoidmiseks,“ märkis Ülemiste Cityt arendava Mainor Ülemiste nõukogu esimees Guido Pärnits.

Juba täna on linnakus ligi 400 välis- ja eestimaist ettevõtet, kus töötab ühtekokku üle 10 000 inimese 50 erinevast riigist.

TTÜ-s on välja töötamisel mitmed tehnoloogilised lahendused, mis ootavad kasutuselevõttu tuleviku linnaruumis.

Tegemist on tipptasemel robootika, valgustuse, parkimise, ehituse ja logistika teadus- ja arendusprojektidega, mille märksõnad on keskkonna- ja energiasäästlikus ning suurem mugavus- ja turvalisus.

Neljapoolne raamlepe TTÜ, AS Mainor, AS Mainor Ülemiste ja AS Technopol Ülemiste vahel hõlmab lisaks targa linna väljaarendamisele sama valdkonna professuuri loomist.