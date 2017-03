Tehnikaülikool käivitas miljoniprojekti põlevkivi täiesti uut moodi kasutamiseks

Tallinna Tehnikaülikooli ja osaühingu Kerogen ligi miljonieurose mahuga koostööprojektiga otsivad teadlased põlevkivile märksa efektiivsemat kasutust kui ahju ajamine või õliks kuumutanime, vahendas TTÜ põlevkivi uudiskiri.

Eestis on põlevkivi orgaanilist osa kerogeeni üritatud väärindada juba enam kui sada aastat, teatas TTÜ uudiskiri. Sellega tegeles juba Eesti põlevkivitööstuse üks rajaja Paul Kogermann.

Projekti juhi TTÜ keemiaprofessori Margus Lopi sõnul luuakse täiesti uus tehnoloogiline platvormi põlevkivist erinevate keemiatoodete loomiseks

"Uus on meetod ning kogu tehnoloogia, uued on ka lõpptoodangu kasutusvõimalused Eestile. Me ei proovi põlevkiviõli kuidagi teistmoodi saada või edasi väärindada," ütles ta.

Lopi sõnul sõltuvad loodavad keemiatooted erinevalt tänasest põhilisest põlevkivisaadusest põlevkiviõlist vähem nafta hetkehinnast.

TTÜ ja OÜ Kerogen lepingu maht on 921 870 eurot. Mullu asutatud Kerogeni juht on hollandlane Karel Peter Van Buuren, kes juhib Alexela LNG terminali projekti Soomes Haminas.