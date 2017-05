Tehnoloogiageeniuse ootamatu avaldus: ühiskond peab olema valmis aastakümnete pikkuseks valuks

Alibaba juht ja maailma üks rikkamaid inimesi Jack Ma ütles, et ühiskond peab olema valmis aastakümneid kesvaks valuks, sest internet jätkab majanduse raputamist, kirjutab Bloomberg.

Ma ütles Hiinas toimunud ettevõtjate konverentsil, et maailmas tuleb muuta haridussüsteeme ning paika peab panema selle, kuidas töötada robotitega, et seda raputust pehmendada. Üha enam tungib peale automatiseerimine ja interneti-majandus.

„Järgmisel 30 aastal näeb maailm palju enam valu kui õnne," rääkis Ma sellest, kuidas töökohad muutuvad. „Sotsiaalseid konflikte näeme me järgmistel dekaadidel väga paljudes tööstustes ja elualadel."

Alibaba kaasasutaja poolt oli see väga ootamatu jutt, sest ta on varem püüdnud olla visionäär ja parema tuleviku kuulutaja. Ta selgitas konverentsil, et ta on varem püüdnud inimesi hoiatada, kuid vähesed võtsid teda kuulda. Nüüd soovib ta inimesi uute tehnoloogiate eest hoiatada, et keegi ei oleks hiljem üllatunud.

„15 aastat tagasi tuletasin ma 200 või 300 korral kõigile meelde, milline on interneti mõju tööstustele, aga inimised ei kuulanud, sest ma olin siis mittekeegi," ütles ta.

Alibaba investeerib samal ajal miljardeid dollareid, et siseneda uutesse sektoritesse (filmitööstus, videote striimimine, finants ning pilveteenused). Nad laienevad ka geograafiliselt ning plaanivad asuda võitlusesse Amazoni ja teiste suurte tegijatega.

52-aastane Ma oli kriitiline ka traditsioonilise panganduse suhtes ja ütles, et laenamine peaks olema võimalik palju laiemale ühiskonna grupile.

Kui 15 aastat tagasi oli Ma enda sõnul veel eikeegi, siis nüüd on ta täielik staar. Üritusel, kus olid koos riigi edukate idufirmade juhid, koheldi meest nagu tõelist kuulsust. Temaga tehti selfisid ning inimesed soovisid temaga "küsimused/vastused" osas lihtsalt suhelda. Vahepeal karati lihtsalt tema jutu ajal püsti, et mehe tähelepanu saada.

Ma oli kohati brutaalselt kriitiline nende ettevõtete suhtes, kes ei soovi uue tegelikkusega kohaneda. Ta ütles, et pilveteenused ja tehisintellektid on üliolulised ning kui juhid seda ei mõista, peaks nad leidma ettevõtte sees nooremad inimesed, kes neile seda selgitaks. Ta hurjutas ka, et traditsiooniliste tööstuste inimesed ei kurdaks kogu aeg interneti mõju üle ühiskonnale. Tema sõnul on nende peamine online-keskus, Taobao, loonud miljoneid töökohti.

Ta hoiatas ka, et pikem eluiga ning üha paremad tehisintellektid toovad kaasa vananeva tööjõu ning väiksema arvu töökohti. „Masinad peaks üle võtma vaid töökohad, kus inimene hakkama ei saa. Ainult siis on võimalik, et nad töötavad inimestega koos mitte ei vaheta neid lihtsalt välja," ütles mees.