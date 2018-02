Tehnoloogiagigant liigutab rahamäe USAsse

Tehnoloogiagigant Cisco teatas eile, et plaanib uue maksuseaduse valguses liigutada lähikuudel välismaal teenitud 67 miljardit dollarit USAsse, millest suur osa jagatakse seejärel investoritele, kirjutab CNN.

Võrguseadmeid tootev Silicon Valley ettevõte plaanib suure osa kojutoodavast rahast jagada järgmise kahe aasta jooksul aktsiate tagasiostu ja suuremate dividendide näol investoritele. Kokku peaks Cisco aktsionäridele sülle langema 44 miljardit dollarit.

Rahvusvahelised ettevõtted pole tahtnud välismaal teenitud kasumeid USAsse tuua, kuna siis tuleks USAs neilt jälle tulumaksu tasuda. Kuid detsembris president Donald Trumpi poolt allkirjastatud seadus lubab ühekordselt tuua välismaal teenitud raha madalama maksumääraga. Lisaks on uues maksuseaduses sees, et enam pole vahet, kas ettevõtted hoiavad raha edasi välismaal või toovad USAsse, igal juhul peavad nad USAs rahvusvaheliselt teenitud kasumitelt tulumaksu maksma.

Reitinguagentuur Moody's prognoosis novembris, et USA ettevõtted hoiavad välismaal 1,4 triljonit dollarit vaba raha. Viiel suurel tehnoloogiaettevõttel Microsoftil, Apple'il, Google'il, Oracle'il ja Ciscol on sellest välismaal ligi 600 miljardit dollarit.

Ciscol oli eile õhtul investoritele ka halb uudis. 2017. aasta viimane kvartal lõppes 8,8 miljardi dollari suuruse kahjumiga, kuna ettevõte tegi maksuseaduse muutuse valguses mitmemiljardilise erakorralise kulu.

Ka teised suurettevõtted on võtnud sisse suuri erakorralisi kulusid tulumaksuseaduse muutuse tõttu. Microsoft teatas jaanuaris, et nad said 13,8 miljardi dollarilise erakorralise maksukulu.