Üks maailma suuremaid ja olulisemaid ettevõtteid Apple kaalub anda kohtusse USA presidendi Donald Trumpi korralduse, millega ta keelas riiki sisenemise seitsme peamiselt moslemitest koosneva riigi elanikel, kirjutab Wall Street Journal.

Väljaanne rääkis ettevõtte tegevjuhi Tim Cookiga, kes ütles, et Ameerika suurim korporatsioon jätkab Valge Maja survestamist, et see korraldus tagasi võtta. Cook on üks paljudest Silicon Valleys tegutsevate ettevõtete juhtidest, kes sellele korraldusele vastu on. Teiste seas on ka Alphabet'i (Google'i emafirma) juht Sergei Brin. Neile teeb tõsist muret see, korraldus lõikab ära nende võimaluse kasutada nende riikide talente.

Cook ei soovinud intervjuus avaldada, millised on nende õiguslikud võimalused, aga andis mõista, et firma soovib olla konstruktiivne ja produktiivne.

„Rohkem kui ükskõik milline riik on meie riik tugev just seetõttu, et meil on immigrantidest inimeste taust. Meil on võimalus ja soov tervitada üks kõik millise taustaga inimesi. See teeb meid eriliseks," ütles Cook. „Me peaksime tegema pausi ja väga sügavalt selle üle järgi mõtlema."

Trumpi korraldus keelab järgmise kolme kuu jooksul riiki siseneda Iraani, Iraagi, Liibüa, Somaalia, Sudaani, Süüria ning Jeemeni kodanikel. Valge Maja sõnul kaitseb see riiki terroristide rünnakute eest. Tehnoloogiasektoris on see tekitanud väga suurt vastukaja. Vähemalt pool 20-st USA tipp-tehnoloogiafirmast on loodud või juhitud kellegi poolt, kes on riiki tulnud väljast. Apple'i varalahkunud kaasasutaja Steve Jobs oli ise Süüria immigrandi poeg. Microsofti ning Google'i tegevjuhid on mõlemad sündinud Indias.

Tehnoloogiasektor vajab välisriikide töötajaid hädasti. Silicon Valleys teevad immigrandid suuremat osa väga olulisest inseneritööst.

Cook ütles, et on saanud mitmeid e-kirju oma töötajailt, kes kirjutasid talle südantlõhestavaid jutte sellest, kuidas Trumpi korraldus neid ja nende peresid mõjutab.

„Need on inimesed, kellel on sõbrad ja pere. Nad on kolleegid. Nad on maksumaksjad. Nad on meie kogukonna olulised liikmed," ütles Cook.