Tehti samm Eesti ja Austraalia kaubandusuhete elavdamiseks

EACCI juhatuse liikme Virge Nielseni sõnul on uus organisatsioon loodud eesmärgiga tugevdada Eesti ja Austraalia kaubandus- ja investeerimissidemeid ning pakkuda kahe riigi äriringkondadele võimalusi professionaalseks suhtluseks. “Eesti ja Austraalia riigid on teinud aastaid tihedat ja edukat koostööd – näiteks on Eesti üks vähestest riikidest kogu maailmas, mille noored saavad reisida Austraaliasse noorte tööviisaga. Sydney Eesti aukonsuli Sulev Kalamäe initsiatiivil loodud EACCI viib uuele tasemele ka kahe riigi kaubandus- ja ärialase koostöö ning on algetapiks Eesti-Austraalia Kaubandus-Tööstuskoja loomisele,” sõnas Nielsen.

18. juulil toimus Tallinnas EACCI Eesti avaüritus ja sel neljapäeval, 16. augustil avatakse organisatsioon pidulikult koos Austraalia partneritega Sydneys asuvas Eesti Majas. Organisatsiooni liikmete või toetajate hulgas on näiteks Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, EAS ja E-residentsuse programm, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Eesti Saatkond Canberras, Sydney Eesti Selts, Estravel, Aero Travel ning mitmed muud organisatsioonid, mis on huvitatud Eesti ja Austraalia ärisidemete tugevdamisest.