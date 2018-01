Teised Eesti ametiühingud on valmis HKScani streikijaid toetama

Hetkel käib Rakvere lihakombinaadi tapamaja töötajate streigi ettevalmistamine ja koosolekute pidamine, ütles Ärilehele Eesti Ametiühingute Keskliidu kommunikatsioonijuht Jaan-Hendrik Toomel.

„Teised ametiühingud Eestis on avaldanud valmisolekut vajadusel toetusstreike korraldada, aga täpsemat infot selle kohta hetkel avaldada ei saa,“ lausus ta.

RLK tapamajas on ametiühingu liikmelisus tänaseks üle 75%, kuid streikida saavad ja on lubanud ka töötajad, kes ametiühingusse ei kuulu, lausus ta.

Tähtajatu streik tähendab seda, et streigi lõppu pole otsustatud.

„Kuna läbirääkimised on olnud keerukad, siis oleme valmistunud võimaluseks, et streikida tuleb kauem, kuid streigi eesmärk on ikkagi tööandjaga mõistlikule kokkuleppele jõuda,“ rääkis ta.

Osa Rakvere lihakombinaadi tapamaja töötajaist streikisid spontaanselt oktoobris, mida ettevõte pidas ebaseaduslikuks tööseisakuks. Seetõttu kaotasid kolm töötajat töö. Siis loodi ettevõttes ametiühing ja algasid keerulised palgaläbirääkimised, kus osales riiklik lepitaja. Läbirääkimised tulemusi ei andnud.

Industriaal- ja Metallitöötajate Ametiühingute Liit (IMTAL) saatis täna Rakvere Lihakominaadile streigiteate, mille järgi algab kombinaadi töötajate streik 6. veebruaril kell 7.30 ja kestab tähtajatult.

Tapamaja töötajate streik tähendab, et ka teised ettevõtte osad on sunnitud töö tooraine ehk liha puudusel katkestama.

Streikima hakkavad ka teiste tšehhide töötajad.

„Praegugi käib streigis osalemiseks allakirjutamise protsess,“ rääkis Rakvere Lihakombinaadi usaldusisik Andrus Saaremägi.

Tähtajatu streigini minnakse, kuna eelnenud läbirääkimistega, ka siis kui seda vahendas riiklik lepitaja, mitte midagi ei saavutatud, rääkis ta. Tööandja ei teinudki omapoolset pakkumist.

Streigi ajal streikijad töötasu ei saa.

„Meil on palju toetajaid ja loodud on fond, kust saab toetust,“ rääkis ta.

Ta ütles, et hetkel tapamajas valitseva meeleolu kohta, et töötajatel on ärevus sees ja ollakse lootusrikkad, kuid sama ei saa öelda tööandjate kohta.