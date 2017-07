Teisipäevane postiteenus läheb Soome ettevõtetele edaspidi väga kalliks maksma

Need Soome ettevõtted, kes soovivad edaspidi ka teisipäeviti posti saada, peavad selle eest kõvasti maksma.

Sellise sooviga ettevõtjad saavad edaspidi uue sihtnumbri, mille soetamine läheb maksma 5 500 eurot. Lisaks tuleb teenuse säilitamise eest maksta kuus 100 eurot, vahendab Soome uudisteagentuur Yle ajalehte Karjalainen.

Soome ajaleht kirjutab, et nendele kuludele võib tulla ka lisa, olenevalt kande mahust ning sorteerimismeetodist. Lisakulu võib ulatuda 5000 euroni kuus.

Soome riiklik postiettevõte Posti teatas sel nädalal, et lõpetab kulude kokkuhoiu eesmärgil peatselt teisipäeviti posti kohaletoimetamise. Postifirma teatel on teenuste maht digitaliseerimise tõttu oluliselt vähenenud, mistõttu tuleb muuta nädalast kohaletoimetamise rütmi, et kandekulusid kontrolli all hoida.

Posti teatel ei puuduta muudatus varahommikust ajalehtede ning pakkide kannet.

Soome Ettevõtete Liidu juhatuse esimees Mikael Pentikäinen sõnas, et postiteenuste dramaatiline hinnatõus on ebamõistlik väljapressimiskatse, mille eesmärk on tagada, et keegi teisipäevast teenust ei tahaks.