Teiste laevafirmadega vastuvoolu: Eckerö Line kasvatas novembris klientide arvu

Terve aasta võrdluses on kõige suurem kasv tulnud Siinmaa sõnul Eesti reisijate näol – võrreldes möödunud aasta esimese 11 kuuga on tänavu kokku üle 160 000 Eesti reisija rohkem. Meie lähinaabrite – Venemaa ja Läti – kasvud on olnud aasta lõikes vastavalt 73% ja 75%. "Olukorras, kus kurdetakse Soome reisijate vähesuse üle, on MS Finlandial aasta jooksul Soome reisijate hulk kasvanud tervenisti 8%. Viimased viis kuud on Soome reisijate arv olnud jätkuvalt tõusulainel.“

Eckerö Line’i 2018. aasta reisijate kasv on 24%, mis on 327 000 inimest rohkem kui eelmise aasta sama ajaga. Välisturgudest on 2018. aasta jooksul lisaks Eesti, Läti, Leedu ja Venemaa reisijatele kasvanud oluliselt ka Saksamaa, Hiina, Hispaania, USA ja Itaalia reisijate arv.

2.–12. jaanuarini 2019 on Eckerö Line’i MS Finlandia korralises hoolduses. Selle aja jooksul uuendatakse kõiki siseruume ning tehakse tehnilist hooldust. Reise sel ajal ei toimu.