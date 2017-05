Tele2: eestlased kulutavad ennustus- ja annetusliinidele kõvasti raha

Võiks arvata, et tänase interneti võidukäiguga on tasuliste info- ja suhtlusliinide järele vajadus kadunud, kuid numbrid tõestavad vastupidist, sest aastas kulutavad eestlased eritariifsetele kõneteenustele üle miljoni euro.

Tele2 tootedirektori Katrin Aroni sõnul on eritariifsetel kõneteenustel oma kindel klientuur ning peamiselt helistavad eestlased info-, täiskasvanute suhtlus-, annetus- ja ennustusliinidele.

„Eestlased on üha lahkekäelisemad annetajad, sest nende liinide kasutus on aastate jooksul olnud ainult kasvusuunas. Sama kehtib ka mitmesuguste hääletuste kohta ja üllatuslikult on eestlasi tabanud esoteerikahullus, sest ennustusliinidele helistamine muutub üha populaarsemaks,“ rääkis Aron ja lisas, et muidugi on edetabeli tipus ka erinevad täiskasvanutele suunatud meelelahutusteenused, kuid nende kasutus pigem väheneb.

Kõige rohkem kulutavad eestlased raha järgmistele tasulistele teenustele.

Infoliinid. Kõige rohkem raha kulutavad eestlased tasulistele infoliinidele, nagu 1182 ja 1188 helistamisele. Hoolimata sellest, et rohkem kui 50% Eesti elanikkonnast kasutab nutiseadmetes mobiilset internetti, eelistab suur hulk inimesi infot hankida Google’i otsingu asemel infoliinile helistades. Teenusel on oma püsikasutajad, kuid võib eeldada, et mobiilse interneti laiema levikuga kasutus siiski väheneb. Täiskasvanute suhtlusliinid. See ei ole üllatus, et edetabeli tipus on täiskasvanute meelelahutusteenused. Tegemist on suhtlusliinidega, kuhu saab helistada ja sõnumeid saata. Annetusliinid. Eestlased on väga helded annetajad ning eelkõige abistatakse lapsi ja loomi. Kõige rohkem annetavad eestlased SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondile, Tallinna Lastehaigla Toetusfondile, MTÜ Kasside Turvakodule. Annetamine hoogustub just jõulupühade ajal, mil annetusliinide käibed kasvavad hüppeliselt. Statistika näitab, et annetusliinidele helistamine muutub üha populaarsemaks. Ennustusliinid. Üllatuslikult on eestlased maagiausku. Viimase aja kuum trend on ennustusliinid, mis hõlmavad väga erinevaid teenuseid. Nii saab telefoni teel lasta endale laduda kaarte, seletada unenägusid, kontrollida tšakraid, teha energeetilist puhastust, eemaldada needusi ja palju muud. Nutitelefonid ja internet on kaasa toonud tõelise esoteerikahulluse ning lähiajal vähenemist ei ole näha. Ämmemanda nõuandetelefon. Üks populaarsemaid numbreid on ämmaemanda nõuandetelefon 12252, kust saab ööpäev ringi vastuseid naise tervist Hääletamine. Eestlased võtavad aktiivselt osa tasulistest hääletustest, et oma lemmikule kaasa elada. Formaate on palju, näiteks saated „Rahvabänd 2017“, „Sinu nägu kõlab tuttavalt“, lauluvõistlused Eesti Laul ja Eurovisoon. Transpordi infotelefonid. Kõige populaarsemad on laevaliikluse infoliinid, nagu Tallink Grupi ja Viking Line’i infotelefonid, helistatakse ka bussiinfosse, lennufirmadesse ja reisibüroode infotelefonidele. Seega on eestlased suured reisihuvilised.

„Eritariifsetele numbritele helistades tuleb meeles pidada, et numbri omanik on kohustatud esimese kümne sekundi jooksul teavitama, et tegemist on eritariifse numbriga. Tavaliselt on eritariifsed numbrid harjumuspärastest telefoninumbritest pikemad või lühemad või algavad seeriaga 800 või 900,“ lisas Aron.