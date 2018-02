Tele2: järjest enam ettevõtteid annab töötajatele reede vabaks

EV100 kodulehe üleskutsega anda 23. veebruar töötajatele vabaks on avalikult liitunud juba ligi 30 ettevõtet, näiteks tuntumatest Forum Cinemas, Tele2, AS Toode ja GrabCAD.

Nädalavahetusele sattuva riigipüha eest tasustatud vaba päeva andmist toetab ka Eesti Ametiühingute Keskliit.

Tele2 personalidirektori Helena Everti sõnul saavad eestlased võrreldes teiste Euroopa riikide kodanikega vähem puhkusepäevi ning mujal on levinud tava, et nädalavahetusele langeva riigipüha kompenseerimiseks antakse tasustatud vaba päev.

“Eestlased on igas kuus tehtud töötundidelt maailma töörügajate edetabeli esikümnes. Võtsime eelmisel aastal vastu otsuse anda kõigi nädalavahetusele langevate pühade eest töötajatele lisa vaba päev. Senine kogemus näitab selgelt, et see suurendab töötajate rahulolu ja hoopis tõstab efektiivsust ning ettevõte on seeläbi edukam,” rääkis Evert.

“23. veebruar on vaba kõigile kontoritöötajatele ning kuna esindused ning klienditeenindus on avatud, siis saavad nende töötajad võtta vabaks mõne teise sobiva päeva,” lisas Evert.

EV100 koduleheküljel on populaarne üleskutse, millega kutsutakse ettevõtteid riigi juubelit tähistama ning andma töötajatele vabaks selle nädala reede, 23. veebruar.