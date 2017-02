Tele2 tegevjuhi Argo Virkebau sõnul on euroliidus äsja kokku lepitud mobiilside hulgihind liiga kõrge, mis omakorda viib klientide lepingute keerukamaks muutumiseni.

ELi institutsioonid leppisid kokku, et juunist rändlustasude kadudes võivad operaatorid müüa üksteisele andmesidemahtu kõige enam 7,7 euroga gigabait. "Mina ja ka Tele2 ei ole selle hinnaga rahul, see on selgelt liiga kõrge," ütles Virkebau.

Virkebau sõnul müüb Tele2 praegu giabaidist mahtu hinnaga veidi üle ühe euro. "Isegi kui aastaks 2022 langeb hind 2,5 euro peale gigabait, on see ikkagi 2,5 korda kallim kui meie hind praegu," sõnas ta.

Euroopa Liidu rändlustasude kaotamise plaan "Roam like at home" sisaldab põhjamaistele operaatoritele ka päästerõngast, nn jätkusuutlikkuse mehhanismi: kui operaator tõestab järelevalveorganile, et plaani tõttu saadakse suurt kahjumit, võidakse anda talle erandina luba rändlustasude küsimist jätkata.

Virkebau sõnul võib eeldada, et paljud Põhjamaade operaatorid seda erandit ka taotlevad, kuid iseasi on, kui paljud selle erandi ka tegelikult saavad.

Samuti saavad operaatorid kehtestada klientidele nn mõistliku mahu piirangu.

Kõik see teeb kokkuvõttes aga Virkebau sõnul kliendi elu keerukamaks. "Inimestel on eri hinnad siin ja seal ning lisanduvad eritingimused," rääkis ta. "Kokkuvõttes on kõigil keerulisem. Oleks võinud teha odava hulgihinna, siis poleks mingeid erandeid vaja olnud."