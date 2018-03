Tele2 laseb reklaamirobotitel müügimeeste eest inimestele helistada

Tele2 kasutab klientidele müügikõnesid tehes kõneroboteid, nii et kõnele vastaja kuuleb salvestatud teksti ning kui see teda veenab, suunatakse ta vestlema kõnekeskuse teenindajaga, kirjutab err.ee.

Telefonikõned mõnd toodet või teenust maha müüa üritavatelt müügitöötajatelt ei üllata ilmselt kedagi. Tele2 on aga võtnud selliste kõnede jaoks kasutusele teistsuguse taktika: telefonile vastaja kuuleb salvestatud reklaamteksti, mis reipal häälel reklaamsõnumit edastama asub.

Tele2 kommunikatsioonijuht Kertu-Kätlin Käis ütles ERR-ile, et telemarketingi kõnerobot teeb sisuliselt eelkõne, uurimaks, kas inimene on nende pakkumisest üldse huvitatud.

"Robot annab lihtsa võimaluse järgnevast müügikõnest loobuda, kui seda ei soovita. Kui inimene aga valib, et on pakkumisest huvitatud, suunatakse ta edasi kõnekeskusesse, kus temaga suhtleb juba teenindaja," selgitas ta.

Käisi sõnul jõuavad sel viisil telefonimüügispetsialistideni vaid need, kes on tõesti pakkumisest huvitatud ning inimestel on võimalus ise enne müügikõnet juba otsustada, kas soovivad järgnevat pakkumist üldse kuulata või mitte.

Kuigi on juhtunud, et eesti emakeelega klient saab kõne venekeelset teksti edastavalt kõnerobotilt, siis Käisi sõnul ei ole see nii mõeldud ja tuleneb andmebaasi eksitusest.

