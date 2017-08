Tele2 saab uue tehnoloogiadirektori

Tele2 soovib hakata uusi teenuseid pakkuma ja võttis selleks oma erilahenduste- ja tehnoloogiadirektoriks ning ühtlasi juhatuse liikmeks enam kui 20 aastat valdkonnas töötanud Ardi Aolaidi, teatas ettevõte.

Tele2 juhi Argo Virkebau sõnul ühendab ettevõte seni eraldi tegutsenud erilahenduste- ja tehnoloogiaosakonnad ühtse juhtimise alla.

„Lihtsalt öeldes hakkame pakkuma laiemat teenuste valikut, sealhulgas ka uusi ärikliendilahendusi ja siseneme agressiivsemalt ühendsidelahenduste turule ning Ardi nõustus seda üleminekut vedama,“ ütles Virkebau.

„Konkurents turul kasvab, osaleme rohkematel hangetel ja hakkame tegema rätsepatööna, kuid mõistliku hinnaga sidelahendusi senisest laiemale ringile klientidele. Tahame viia äriklientide kõneside uuele tasemele, kus pakume näiteks telefonijaama funktsionaalsusi ka mobiiltelefonidesse ja arvutisse. See tähendab, et kaotame piirid lauatelefoniside ja mobiiltelefoniside vahel ning anname ettevõtete töötajatele võimaluse kasutada kõiki telefoniside teenuseid nii mobiilselt kui võimalik. Plaanid on suured, vaatame laienemise pilguga ringi nii Eestis kui ka teistes Balti riikides,“ lisas Virkebau.

1994. aastast telekomisektoris tegutsenud Ardi Aolaid tegutses varem mobiilioperaator Elisa juhtkonna liikmena. Ühtlasi on ta Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse nõukogu liige.