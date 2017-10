Tele2 tegi kolmandas kvartalis tubli tulemuse

Tele2 Eesti selle aasta kolme kvartali müügitulu ulatub 56,1 miljoni euroni, kasvades eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 4%. Ettevõtte EBITDA ehk ärikasum enne kulumit on suurenenud 7%, ulatudes 13,5 miljoni euroni.

Tele2 Eesti tegevjuhi Argo Virkebau sõnul saavutati kasumlikkuse ja käibe kasv mitme teguri koosmõjul. „Kliendid on rändlusteenuse regulatsiooni muudatustega kiiresti kohanenud, mille tulemusena on mobiilsideteenuste kasutus Euroopa Liidu populaarseimates reisisihtkohtades kasvanud pea 60 korda. Mobiilse interneti kogukasutus suurenes Euroopa Liidus kolmandas kvartalis 11 korda,“ rääkis Virkebau.

Ettevõtte juhi sõnul on rändlusteenuste mahtude hüppeline suurenemine selge märk, et eestlased soovivad reisides mobiilsideteenuseid kasutada, kuid varem oli see liiga kallis. „Praeguseks on kahekordistunud klientide arv, kes olid varem rändlusteenuse välja lülitanud, kuid nüüd seda aktiivselt kasutavad,“ lisas Virkebau.

Teenindavad ka superministeeriumit

„Hakkasime sideteenuseid pakkuma superministeeriumi ühishoonesse kolinud neljale ministeeriumile ja nende allasutustele. Tegemist oli ühe suurima ja enim väljakutseid pakkuva sideteenusteprojektiga Eestis. Kokku hakkas Tele2 lahendusi kasutama 36 riigiasutust,“ sõnas Virkebau.

„Oleme kogu aasta majandustulemuste osas optimistlikud. Seda toetavad üha kasvavad andmeside- ja rändlusteenuste mahud. Populaarsust koguvad paketid, kus on piisav kogus andmemahtu ja kiiresti kasvab sihtgrupp, kes valib endale piiramatu andmemahu,“ nentis ettevõtte juht.

Tele2 on tänavu üheksa kuuga Eestisse investeerinud ligi 6 miljonit euro. Kolmanda kvartaliga lõpetati ulatuslikud võrguehitustööd, mille käigus rajati Eestisse kokku 434 uut tugijaama, et suurendada vastavalt nõudlusele interneti kiirusi ja mahte. Arendustööd jätkuvad ning 112 olemasolevasse tugijaama lisatakse teine ja kolmas sageduskiht, mis tõstab keskmisi internetikiirusi 75–125 megabitini sekundis.