Tele2 võitis riigilt pool miljonit eurot

Alates augustist hakkab superministeeriumisse kolivaid ministeeriume ja nende allasutusi teenindama sideoperaator Tele2, kirjutab Äripäev.

Hange korraldati selleks, et leida sidefirma, mis hakkaks teenindama majandus-, rahandus-, justiits- ja sotsiaalministeeriumi. Just need neli ministeeriumi kolivad tänavu Tallinna uude ühishoonesse. Lisaks hõlmab leping nende allasutusi.

See tähendab, et kokku hakkab Tele2 teenindama 36 riigiasutust riigi infosüsteemi ametist ja EASist vanglate ja kohtuteni. Lepingu sõlmis riik operaatoriga kuni viieks aastaks ning selle rahaline maht on pea 467 000 eurot.

