Telefonikelmid kutsuvad inimesi investeerima, kuid hiljem raha tagasi saada on väga keeruline

Swedbanki Rahaasjade Teabekeskuse juht Kati Voomets annab näpunäited, kuidas kaitsta end telefoniteel levivate investeerimiskelmuste vastu.

Ajal, mil inimeste majanduslik kindlustunne on tugev ja majapidamiste hoiuste maht rekordtasemel, on inimestes elavnenud soov otsida oma raha paigutamiseks alternatiivseid võimalusi. See on omakorda turule toonud lisaks seaduslikele investeerimispakkujatele ka palju ebaausaid mängijaid. Nende eesmärgiks on võita inimeste usaldus lubades enneolematut tootlust ja kasutades võtteid, mis viitavad kelmusele.

Ahvatlevad investeerimispakkumised telefoni teel

Viimasel ajal on Eestis suhteliselt laialt levinud telefonikõned, milles tutvustatakse erinevaid investeerimisvõimalusi ja lubatakse kiirelt suurt kasumit. Kõnes kasutatakse pealetükkivat tooni, mille eesmärk on panna klient tegema kohest investeerimisotsust.

Helistajad kasutavad inimeste usalduse võitmiseks tihti välismaal registreeritud veebilehti ja viitavad, et tegemist on pika ajalooga ettevõtetega. Kui müügikõne on läinud edukalt, küsitakse kliendilt pangakaardi ja isikut tõendava dokumendi andmeid. Lisaks võidakse küsida ka muud isiklikku infot või suunatakse klient ettevõtte veebilehele ise oma andmeid sisestama.

Kuidas käituda, kui saad sellise kõne?

Kui saad sellise kõne, tuleks esmalt teadvustada, et igasugune investeerimine on risk ja kasumi teenimine ei ole kunagi garanteeritud. Kindlasti ei ole mõistlik kõne käigus teha investeerimisotsust ja anda enda isiklikke andmeid võhivõõrale.

Võta aega ja uuri investeerimisfirma tausta. Kõige olulisem on uurida, kas firma omab vajalikku tegevusluba Eestis või mõnes teises riigis. Seda saab kontrollida Finantsinspektsiooni kodulehelt. Tegevusloa puudumine on kindlasti üks ohu märke, mis tihtipeale võib viidata petuskeemile.

Lisaks tuleks küsida konkreetse pakkuja veebilehe aadressi ja tutvuda investeerimispakkumise tingimustega. Kindlasti tasuks ka firma nime guugeldada ja uurida, kas kellelgi on olnud antud pakkujaga varasemat kokkupuudet.

Kui pakkumine tundub mõistlik ja otsustad investeerida, tuleks kõik kokkulepped fikseerida ka kirjalikult. Juhul, kui seda ei võimaldata, tuleks pigem jätta sellesse ettevõttesse investeerimata.

Loe veel

Sul on väga keeruline oma raha tagasi saada

Kui juhtub, et inimene on investeerimiskõne käigus või selle järel oma kaardiandmed edastanud või koguni ise need ettevõtte kodulehel sisestanud, siis selliseid tehinguid on hiljem keeruline vaidlustada ja raha tagasi saada. Kaardiorganisatsioonid menetlevad selliseid vaidlusi ainult juhul, kui on olemas kirjalik leping, kus on üheselt mõistetav kokkulepe, mille vastu teine pool on eksinud.

Lisaks ei saa vaidlustada tehinguid, mis puudutavad potentsiaalseid kasumilubadusi investeerimisfirmade poolt, kui kasumilubadused ei ole täitunud.