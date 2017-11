Telekanal Dožd: Putini sugulane teenis mullu üle 82 000 euro päevas

Venemaa presidendi Vladimir Putini sugulase Mihhail Šelomovi keskmine sissetulek päevas oli eelmisel aastal 5,58 miljonit rubla (82 600 eurot), selgub kolme talle kuuluva ettevõtte finantsaruannetest. Ettevõtted said kokku puhaskasumit 2,04 miljardit rubla (30 miljonit eurot), teatab sõltumatu telekanal Dožd.

Putini sugulase Šelomovi omanduses on 99,99 protsendine osalus ettevõttest Aktsent, selgub Venemaa ühtsest riiklikust juriidiliste isikute registrist. Aktsentile kuuluvad omakorda firmad Platinum ja Sogaz-Nedvižimost. Ettevõtted tegelevad investeerimisega väärtpaberitesse ja kinnisvarahaldusega.

Aktsentile ja Platinumile kuulub 8,4 protsenti panga Rossija aktsiatest. Lisaks sellele omas Aktsent 2016. aasta keskpaiga seisuga 12,47 protsenti kindlustusettevõtte Sogaz aktsiatest. Sogaz-Nedvižimost omab hoonet Peterburis, kus paikneb Sogazi grupi Peterburi filiaal. Platinumile kuulub ka maatükk ja villa Sotšis. Maatüki suurus on üle 2000 ruutmeetri.

Need kolm ettevõtet teenisid 2016. aastal kokku kasumit 2,04 miljardit rubla. Nii oli Šelomovi keskmine sissetulek vastavalt tema osalustele ettevõtetes üle 5,5 miljoni rubla päevas.

Opositsiooniline ajaleht Novaja Gazeta kirjutas varem, et 2016. aasta juunis töötas Šelomov Sovkomfloti Peterburi kontori peaspetsialistina, kusjuures alustas oma karjääri selles ettevõttes juba 2000. aastate alguses. Novaja Gazeta teatel saavad sellisel ametikohal olevad inimesed palka 40 500-42 000 rubla (600-620 eurot) kuus. Intervjuus Novaja Gazetale ei osanud Šelomov küsimustele temale kuuluvate ettevõtete kohta täpselt vastata. Sovkomflotist teatati Doždile nüüd, et viimased neli kuud ei ole Šelomov seal töötanud.

Korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse uurimise keskuse (OCCRP) hinnangul on Šelomovi varanduse suurus 573 miljonit dollarit. OCCRP regionaaldirektor Roman Šleinov ütles Doždile, et ei ole välistatud, et Putini sugulane on lihtsalt fassaadi rollis ega oma võimalust raha reaalselt käsutada.