Telekomifirmade uued juhid tulevad välismaalt, kas meil endal väärikaid tegijaid enam ei ole?

Robert Pajos Foto: Erakogu, Telia

Telia Eesti üksuse uus juht tuleb Brasiiliast, Tele2 siinset üksust tüürib aprillist Kanadast pärit mees. Kas Eestis enam kompetentseid telekommunikatsioonijuhte ei leidu? Või on Eesti nii väike, et kõik tunnevad kõiki ning vajalikke ümberkorraldusi on lihtsam läbi viia inimesel väljastpoolt?