Telepordi investor: minu investeeringu edu sõltub koostööst uue ettevõttega

Teleporti algusfaasis investeerinud ettevõtja Rain Rannu sõnul on tema ingelinvestorina idufirma müügiga rahul, kuid pigem saab investeeringu edukust hinnata selle põhjal, kuidas hakkab Telepordil ja Move Guides'il koos minema.

Sten Tamkivile on Telepordi kiires arengus abiks olnud head Eesti sõbrad ja USA-s loodud kontaktid. 2014. aasta aprillis asutatud ettevõte teatas juba sama aasta septembris 2,5 miljoni dollari suurusest rahasüstist, mida vedas riskikapitalifirma Andreessen Horowitz, millega Tamkivi oli 2013. aastal liitunud. Investorite ringi kuulusid ka ettevõtjad Rain Rannu, Indrek Kasela ja Jaan Tallinn, kes siinses start-up-maailmas tutvustamist ei vaja.

Mobiilimakseid vahendavate idufirmade Fortumo ja Mobi Solutionsi looja Rain Rannu meenutas, et nii tema kui ka teised ingelinvestorid uskusid Tamkivi ideesse algusest peale, kuigi „algul olid Stenil ette näidata vaid mõned slaidid, aga väga konkreetne nägemus".

Rannu sõnul tuli idufirma müük õigel ajal. Nii oma isiklikku kui ka Mobi raha Teleporti paigutanud investori sõnul sõltub tema investeeringu tulukus lõpuks sellest, kuidas Telepordil ja Move Guidesil koos edasi läheb. Kui palju raha temal mängus on, Rannu täpsemalt ei avaldanud. „Ütleme nii, et ma olen selle tehinguga rahul."

Rannu selgitas, et Teleport seisiski parajasti teelahkmel: kas hakata jälle rahasüsti otsima ja jätkata omal käe või leida partner/ostja? „Nad on väga palju õppinud ja jõudnud suure hulga eraklientideni ning oli ka selgeid mõtteid, kuidas raha teenima hakata, aga start-up-maailmas on oluline siiski pidevalt ringi vaadata, kuidas kasvada kiiremini ja suuremaks.

Sellepärast on ühinemine minu meelest ainuõige samm: erakliendid saavad Telepordi teenust tasuta edasi kasutada ja Move Guidesil on väga tugev äriklientide baas, kellele teenust müüa. Kaks kokku pannes on firma oluliselt tugevam kui mõlemad eraldi ning Telepordi head tehnoloogialahendused jõuavad oluliselt suurema kliendigrupini," kiitis Rannu.