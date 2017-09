Televisiooni "salajane mogul" on üles ehitanud geniaalselt tegutseva firma

Kui sa küsiksid kümnelt suvaliselt inimeselt, kes on kõige mõjuvõimsam afro-ameeriklane Hollywoodis, siis kuulaksid sa tõenäoliselt nimesid Oprah Winfrey, Tyler Perry, Will Smith või Denzel Washington. On aga üks nimi, mida ei tea isegi ameeriklased ning keda kutsutakse "televisiooni salajaseks moguliks". Tema nimi on Byron Allen ning ta on teleproduktsioonifirma omanik, mis tegutseb teistest täiesti erineva strateegiaga, kirjutab Celebrity Networth.

Allen on üks edukamaid produtsente terves meelelahutusäris, mis muudab fakti, et ta on suutnud hoida väga madalat profiili, eriti kummaliseks. Ta on kandideerinud mitmele Emmyle. Tal jookseb teleekraanidel praegu uskumatud 32 erinevat saadet ja seriaali. Tema vara väärtus on 400 miljonit dollarit. Ometi ei tea temast ka teletööstuse sees tegutsevad inimesed.

Byron Allen alustas püstijalakoomikuna juba aastakümneid tagasi. Mingil hetkel läks ta kaamera taha ja proovis kätt produtsendina. Vaikselt hakkas ta üles ehitama tänaseks väga suurt impeeriumit, mida kutsutakse ka „televisiooni Walmartiks". Kuidas ta on seda kõike teinud? Ta on töötanud välja geniaalse mudeli.

Byron, toona veel 14-aastane, sattus nalju kirjutama „The Tonight Show" toonasele saatejuhile Jimmie Walkerile. Samas pundis olid toona noored ja rohelised Jay Leno ja Devid Letterman. 18-aastasena sai ta võimaluse minna saates kaamerate ette ja rääkida oma nalju ise. See osutus nii edukaks, et talle pakuti võimalust teha koos kaassaatejuhiga oma jutusaade „Real People". Selle saate ajal kasutaski ta võimalust ja õppis produtsendi töö üksikasju. Lisaks jälgis ta režissööri ja reklaamiinimeste tegemisi. Ta sai teada, kuidas raha selles tööstuses liigub. Vabal ajal lõi ta suhteid telefirmadega ning rääkis ise otse reklaamiostjatega. Ta tutvus võimalikult paljude asjasse puutuvate inimestega.

90ndate alguses hakkaski mees rohkem produktsiooniga tegelema. Koos emaga lõid nad firma Entertainment Studios. Ema töötab firmas siiani. Esimene saade oli „Entrtainers with Byron Allen". See saade on eetris tänaseni. Seal intervjueerib ta ise tänaseid tele- ja filmistaare. Tema firma saladus peitub geniaalses müügistrateegias.

Kuidas tegutseb tüüpiline produktsioonifirma?

1) produktsioonifirma müüb saate või show idee telekompaniile.

2) telekanal maksab produktsioonifirmale iga osa eest mingi summa, et seda ühe hooaja jagu toota.

3) telekanal müüb reklaami ja püüab teenida sealt suurema raha, kui nad seriaali ostmise eest maksavad.

Näiteks müüb Jerry Bruckheimer Television „CSI Miami" CBS-ile. Telekanal maksab ühe osa eest miljon dollarit. Kokku tehakse hooajal 23 osa. Niisiis peab telekanal nüüd müüma reklaami rohkem kui 23 miljoni dollari eest. Kui nad seda teha ei suuda, siis seriaal või saade suure tõenäosusega eemaldatakse eetrist. See ei tohi linastuda ka teistes telekanalites, sest tüüpiline on see, et telekanal omab saate õigusi.

Kuidas tegutseb Byron Allen?

Tema ajab asju teisiti. Selle aseme, et küsida telekanalilt suuri summasid annab ta saate neile tasuta. Jah, tasuta. Selle vastu saab ta õiguse müüa ise reklaami 50 protsendile võimalikust reklaamiajast. Seejärel müüb ta seda aega ise otse reklaamiklientidele. Raha tuleb talle ning lõppkokkuvõttes teenib ta tihti palju suuremaid summasid kui siis, kui ta saate telekanalile maha müüks.

Niisiis:

1) Entertainment Studios teeb valmis telesaate, mille tootmise maksumus ei ole kõrge.

2) Ta annab selle tasuta telekanalitele.

3) nad ise saavad ükskõik kellele, ükskõik mis hinnaga reklaami müüa.

Byron soovib vaid, et sarjad ja saated jõuaks eetrisse. Nende kvaliteet on teisejärguline. Teda huvitab aeg, mil seriaal eetris on ning see, kui palju ta suudab reklaami müüa. Kui telekanal peakski nende loodud toote ekraanilt eemaldama, siis saab mees selle viia mõne teise telekanali bosside kätte. Õigused kuuluvad talle. Samamoodi, kui saade saab väga populaarseks, siis saab ta seda müüa mitmele telekanalile.

Tema saated on kõik mõeldud tervele perele ning seega on vaatajanumbrid suured. Firmas on üle saja töötaja, neil on oma stuudio ning kontorid mitmes linnas. Aastane käive on üle 100 miljoni dollari. Byron omab 100% ettevõttest.

Firma käes on täna 4000 tundi teleprogrammi, mis on väga võimas tulemus. Ta võistleb edukalt Oprah' ja Tyler Perry produktsioonifirmadega. Ometi kutsutakse teda „televisiooni salajaseks moguliks."

Mees ei ela sugugi tagasihoidlikku elu. Tema 17 miljonit dollarit maksev Beverley Hillsi häärber asub Tom Cruise'i ja miljardär Kirk Kerkoriani majade vahel. Tal on penthouse New Yorgis.

See salapärane mees on suutnud aastakümneid tänaval kõndida nii, et keegi teda ära ei tunne. Tõenäoliselt teeb see edukaks olemise veel magusamaks, et sa saad vabalt ringi liikuda ja keegi sind ei tülita.