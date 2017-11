Telia ähvardab oma osalused Lätis maha müüa, kui riik talle vastu ei tule

Kui Läti valitsus ei luba Läti Mobiiltelefoni (LMT) ja Lattelecomi ühenda, on võimalik, et Telia müüb oma osalused mõlemas ettevõttes maha, kinnitas Telia vanem asepresident Robert Andersson.

Enne edasiste sammude otsustamist, tahaks Telia aga saada Läti poolelt ametlikku otsust, vahendab Läti Delfi.

Andersson toonitas, et Lätist lahkumine ei ole Telia eesmärk. „Oleme siin juba palju aastaid ja tahame jääda, kuid see on võimalik vaid sel juhul, kui saavutame oma eesmärgid,“ rääkis Andersson.

Anderssoni sõnul langetab Telia otsuse mõne nädala pärast. Andersson hindas Läti valitsuse otsust irratsionaalseks ning poliitiliseks. Nimelt teatas Läti valitsus teisipäeval, et LMT ja Lattelecomi ei ühendata. Otsustuse aluseks oli majandusministeeriumi raport ettevõtete riigiosaluste edasiste saatuste kohta.

Majandusminister Arvils Ašeradens kinnitas, et läbirääkimised Teliaga jätkuvad, tagamaks LMT ja Lattelecomi tegevuse probleemideta jätkumine.

Telia grupi ettevõtetele Sonera Holding ja Telia Company kuulub 49% LMT aktsiatest. Läti riigile läbi Läti raadio ning televisioonikeskuse ning Erastamisagentuuri 28%. 23% LMT aktsaitest kuulub Lattelecomile, mida samuti kontrollivad Telia ja Läti riik.

Lattelecomist üle poole, 51%, kuulub Telia grupile läbi Tilts Communicationsi ning Läti riigile läbi Erastamisagentuuri 49%.