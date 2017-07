Telia: IT-sektori komistuskiviks on “poolikud spetsialistid”

Telia hinnangul on IT-sektori tööjõuturu peamiseks murekohaks nn “poolikud spetsialistid” ehk pooleli jäänud haridusteega üliõpilased. Samal ajal nõuab majandus üha enam kombineeritud kompetentsiga töötajaid. Ühe võimalusena näeb Telia laiemate teadmiste omandamist suuremates IT-ettevõtetes, nagu Telia ise.

Telia töökohateenuste osakonna juhi Martin Tanni sõnul elu lihtsalt neelab IT-valdkonda sisenejaid endasse. “Koolitee jäetakse pooleli ning hiljem ei leita võimalust seda lõpetada. Samas on palgasoov neil üle Eesti keskmise,“ lausus Tann pressiteates.

Fontese personaliotsingu juht Eva Lelumees ütles, et kuna konkurents IT-sektori tööjõuturul on meeletult tihe, siis panevad ettevõtted noortele silma peale juba gümnaasiumi lõpus, kutsudes neid ettevõtte suveakadeemiatesse või laagritesse. “On tore, et ettevõtted soovivad noori koheselt endaga siduda, kuid kui nooruk satub firmasse, kus hakkab igapäevane tööelu koheselt pihta, jääb akadeemiline haridus paratamatult tagaplaanile,” lausus Lelumees.

Noore edasine areng sõltub seejärel suuresti ettevõttest, kuhu ta satub. “Kui satutakse suurde ettevõttesse, kus on võimalik töö käigus areneda ning ettevõte panustab ka inimese enesearengusse, siis leitakse motivatsiooni ja võimalusi ka edasiseks arenguks. Keerulisem on väikeste ettevõtetega. Näiteks, kui noor satub väiksemasse tarkvaraarendajate punti, kus igapäevaselt läheb vaja vaid ühtelaadi teadmisi, siis tihtilugu need teadmised talle ka elu lõpuni jäävad,“ nentis Lelumees.

Ta soovitas töökohta valides mõelda ka oma arengule ja tööturul konkurentsis püsimisele. Tänapäeva ettevõtluskeskkonnas on üha rohkem vaja teadmisi ja oskusi ka erinevatelt erialadelt. “Näiteks tarkvaraarendajad peaksid aru saama ka ärist laiemalt või finantskontrollerid omama IT projektide juhtimise oskusi. Sellist erialast kombinatsiooni omavad inimesed on tikutulega tagaotsitavad,” lausus Lelumees.