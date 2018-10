Telia: oma töötajates peitub tohutu innovatsioonireserv

Valdavaks on kujunenud disruption ehk Saare käsitluse kohaselt murrang, millega paljud tehnoloogiaga seotud majandusharud silmitsi seisavad. „Praegu lahendatakse klientide seni ignoreeritud vajadusi ning turule tulevad ettevõtted, mis pole seal varem olnud. Uute tulijate, idufirmade jaoks ei ole kasuminumbrid olulised ja nad on suunatud kasvule, kuid suured ettevõtted on iga kord kvartalitulemuste pärast mures ning mõtlevad uuendustele,“ ütles Saar.

Tema sõnul on ilmekaks näiteks teleturg, kus Telia hakkas pakkuma HBO kanalit vastukaaluks Netflixile, mis hakkas turgu ära võtma, ning mitte ainult nemad. „Kunagi ei osatud kuidagi arvata, et Youtube võib olla televisiooniteenus,“ märkis Saar.

Uuenduste elluviimiseks ei kehti enam arvamus, et innovatsioon on organisatsioonis eraldi asi. Tegelikult puudutab see kõiki töötajaid ning seetõttu korraldas Telia esimese VUNK Intrapreneurship Programme. „See kasvas välja organisatsioonivälisest häkatonist VUNK, mis andis väga häid tulemusi, aga järgmise sammu astumiseks otsustasime kaasata oma töötajaid. Väline häkaton on väga hea asi, aga tõenäosus, et sealt tuleb sobiv toode, on suhteliselt väike ning seetõttu tahtsime motiveerida oma töötajaid innovatsiooniga tegelema,“ ütles Saar.