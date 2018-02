Telia on väikeaktsionäridele välja makstud ligi 430 000 eurot lisahüvitisi

Telia on maksnud Eesti Telekomi endistele väikeaktsionäridele välja ligi 430 000 euro ulatuses lisahüvitisi ja maksete tegemine jätkub.

Telia Compay AB-d esindava advokaadibüroo Ellex Raidla advokaat Toomas Vaheri sõnul toimuvad väljamaksed sujuvalt ning protsess on kiire ja lihtne. „Telia Company on juba ka varem kinnitanud, et maksab hüvitise väikeaktsionäridele välja kohtuväliselt, lähtudes kohtu poolt tuvastatud lisahüvitise suurusest (64 senti aktsia kohta),“ selgitab Vaher. Kokku tuleb Telial maksta 951 835 eurot hüvitisi.

Tema sõnul peavad endised väikeaktsionärid hüvitise saamiseks esitama Telia Company´t esindavale advokaadibüroole Ellex Raidla omapoolse avalduse ja pangakonto andmed.

Harju Maakohus ja Tallinna Ringkonnakohus leidsid 2016. aastal jõustunud määrustes, et Eesti Telekomi aktsia ülevõtmisel 2010. aastal pidanuks hüvitis ühe aktsia kohta olema tollal makstud hüvitistest 64 eurosendi võrra suurem. Kohtud jätsid samas rahuldamata Soraineni advokaadibüroo kaudu esitatud nõude hüvitise kogusumma ja viiviste väljamõistmiseks. Kuigi väikeaktsionäride nõuded summa väljamõistmiseks on aegunud, lahendab Telia Company need kohtuväliselt ja teeb hüvitise väljamakseotsused endistele väikeaktsionäride avalduste põhjal.