Telia ostab Äripäeva omaniku Bonnieri teleäri

Skandinaavia telekomikontsern Telia ostab Äripäeva omanikult Bonnieri kontsernilt teleäri Bonnier Broadcastingu.

Bloomberg kirjutab, et Telia maksab Bonnierile 9,2 miljardit Rootsi krooni ehk 888,3 miljonit eurot.

Bonnier Broadcastingule kuuluvad soomlaste MTV3 ning rootslaste TV4 ja CMore.

Bloomberg kirjutab, et Bonnier Broadcastingu ost on poliitiliselt tundlik, sest kuna Rootsi valitsusele kuulub 37% Teliast, muutub valitsus ostuga Rootsi suurima telekanali TV4 suurimaks omanikuks.

See on Teliale sel nädalal juba teine ost. Teisipäeval teatas, Telia, et ostab Norra konkurendi TDC.

Telia on viimastel aastastel väljunud murelapseks olnud kesk-Aasia äridest ning keskendunud Põhjamaade ning Baltikumi turule.