Telia saab Eestis uue juhi

Robert Pajosel on infotehnoloogia magistrikraad, ta on lõpetanud Stockholmis asuva Kuningliku Tehnoloogiainstituudi. Ta on elanud ja töötanud erinevates riikides, sealhulgas USA-s, Venemaal ning viimasel ajal Lõuna-Ameerikas, Brasiilias.

Oma karjääri jooksul on ta töötanud erinevatel ametikohtadel Ericssoni grupis, operatsioonide juhtimisest müügijuhtimiseni. Robert Pajos saabub Eestisse sel nädalal ning asub Telia Eestit juhtima juuli keskpaigast. Pajose leping kestab esialgu käesoleva aasta lõpuni. Protsess juhi nimetamise osas pikemaajaliseks perioodiks on Telia Company tasemel käimas.