Telia saab seaduseaugu tõttu aktsionäridele hüvitise maksmisega venitada

Kohus on Telialt Eesti Telekomi väikeaktsionäridele hüvitise välja mõistnud, aga seaduse halb sõnastus võimaldab maksmisest hoiduda.

Juba seitse aastat on Telia üle võetud Eesti Telekomi väikeaktsionärid Rootsi suurfirmaga vaielnud, et saaksid pärast ettevõttest väljatõrjumist õiglasema rahasumma kui see, mis neile maksti. Kuigi praeguseks on kohus aktsionäridele hüvitise välja mõistnud, on selle maksmine venima jäänud. Väikeaktsionäride esindajad varahaldusfirmast Kawe Kapital ja advokaadibüroost Sorainen on olukorda avalikkusele esitlenud kui jõupositsioonis suurfirma ülbet käitumist nõrgas seisus väikeaktsionäridega. Tegelikult hakkab aga kõik pihta ühest halvasti sõnastatud paragrahvist.