Telia: saame mobiil-ID päeva jooksul anda tuhandetele inimestele

Täna ID-kaartide ümber lahvatanud skandaali valguses tegi peaminister Jüri Ratas soovituse inimestel endale hankida mobiil-ID. Selgub, et sarnaselt teistele operaatoritele on ka Telia valmis suuremat hulka uusi mobiil-ID taotlejaid vastu võtma.

"Telia on valmis pakkuma Mobiil-ID teenust kõigile huvilistele – nii praegustele kui uutele kasutajatele. Täna on meil olemas piisav varu Mobiil-ID toega SIM-kaarte, lisaks on valmisolek tellida kaarte juurde," ütles Telia pressiesindaja Raigo Neudorf Geeniuse portaalile.

Neudorfi sõnul suudab Telia oma esindustes vormistada päevas mõnele tuhandele soovijale mobiil-ID ning vajadusel on võimalik ka kasvatada sellekohast jõudlust, et rohkem inimesi ära teenindada.

Tele2 teatas aga Geeniusele, et neil on laos 15 000 mobiil-ID toega SIM-kaarti. "meie hinnangul on see piisav varu ja seega puudust neist tekkida ei tohiks," ütles Tele2 juht Argo Virkebau Geeniusele. "Kõik soovijad saavad tulla ja endale mobiili-ID hankida."

Kui Elisa on juba varasemalt klientidele mobiil-ID võimekusega SIMe jaganud, siis Virkebau sõnul Tele2 nõnda ei talita. "Me mobiili-ID SIM-kaarte ei jaga, vaid anname need klientidele siis, kui nad tulevad lepingut sõlmima," sõnas ta.

Ta lisas, et kuigi võimekus uusi kliente vastu võtta on, siis hetkel veel massilist pöördumiste lainet näha ei ole.

Elisa teatas, et saavad 100 000 inimesele avada mobiil-ID minutitega, teistele pakutakse uut SIM-kaarti.

Elisa juhatuse liikme Andrus Hiiepuu sõnul pöördus peaminister nende poole küsimusega, kui kiires tempos ja kui paljudele inimestele saaks Elisa operaatorina mobiil-ID avada. Eesmärgiga, et kliendid saaksid jätkuvalt teha turvaliselt kõiki harjumuspäraseid digitaalseid igapäevatoiminguid (pangatoimingud, keskkondadesse sisselogimised, digiallkirjastamised jne).

“Elisa kinnitab ka Geeniusele, et oleme valmis mobiil-ID avama kiires tempos. Elisa on jaganud klientidele juba poolteist aastat SIM-kaarte, millel kõikidel on olemas võimekus kasutada mobiil-ID-d. See ongi eriti lihtne neile klientidele, kelle telefonis on mobiil ID (MID) toega SIM-kaart juba olemas, kuid kes pole veel mobiil ID-teenust avanud.”

Neid kliente on Elisas üle 100 000 (kõik, kes on liitunud või vahetanud SIM-kaarti viimase pooleteise aasta jooksul). “Kõikidel nendel klientidel piisab vaid Elisa esindusest läbi astumisest ning MID saab kasutusele võtta minutitega.”

Andrus Hiiepuu sõnul saab kõigile, kellel täna veel MID SIM-kaarti ei ole, Elisa pakkuda SIM-kaardi vahetust. “Piisav varu kaarte on meil olemas nii, et leiame lahenduse kindlasti kõikidele soovijatele.”

Selleks, et toetada riigi üleskutset pakume liitumist septembris nüüd ka soodustingimustel – kuni aasta lõpuni on kuutasu poole soodsam ehk vaid 50 senti kuus.