Telia, Starman ja Viasat: Kanal 2 ja TV3 lahkumine vabalevist meie kliente ei mõjuta

Telia Eesti, Starmani ning Viasati kinnitusel ei muuda Kanal 2 lahkumine vabalevist nende klientide jaoks midagi.

Telia teatas, et 2015. aasta suvel, mil nii TV 3 kui Kanal 2 teavitasid vabalevist lahkumisest, valisid tuhanded inimesed ettevõtte oma uueks teenusepakkujaks. Kuigi telekanalid otsustasid hiljem siiski vabalevisse jääda, jäi enamus Teliaga liitunud kliente oma otsusele kindlaks ega pöördunud vabalevi juurde tagasi.

Kõik tänased vabalevi kliendid, kes plaanivad kasutama hakata uut TV teenuse pakkujat, saavad Teliaga ühendust võtta erinumbril 644 0909.

Ka Viasat teatas, et nende klientide jaoks ei muutu midagi. „Kanal 2 ja TV3 andsid täna meedia vahendusel teada, et lahkuvad vabalevi kanalite seast. Viasati klientide jaoks ei muutu selle uudise valguses midagi," teatas Viasati ärijuht Aet Viira.

"Meie programmivalikusse jäävad populaarsed kodumaised telekanalid alles ka pärast 1. augustit nagu seni. Küll aga oleme valmis pakkuma oma abi kõigile tänastele vabalevi vaatajatele, keda antud uudis otseselt puudutab."

Viira on nõus, et olukord, kus oma lemmiksaadete edasi vaatamiseks peab liituma tasulise teenusepakkujaga võib tekitada nurinat, kuid samas toob välja, et tasuliste teenusepakkujate pildikvaliteet ja kanalite valik on vabalevi võimalustest kordades paremad.

Viira soovitab tänase uudise valguses vabalevi jälgijatel teleoperaatori valikut kindlasti mitte viimasele minutile jätta:“Igati mõistlik on aegsasti tutvuda erinevate pakkujate võimalustega ning leida endale sobiv teleoperaator, kes toob uudistesaated ja kvaliteetse meelelahutuse lihtsalt ja mugavalt Sinu telerisse."

Starman teatas, et nende televisiooniteenuste kanalipakettides on Kanal2 ja TV3 kõikjal Eestis vaadatavad ka pärast telekanalite vabalevist lahkumist. Seega Starmani olemasoleva kliendi jaoks ei muutu nende telekanalite vabalevist lahkumise järgselt midagi.

„Tänased tavaantenniga televaatajad, kes veel ei oma ühegi operaatoriga TV teenuse lepingut, kuid tahavad Kanal2 ja TV3 edasi vaadata, soovitame kindlasti tutvuda Starmani televisiooniteenuste pakettidega ja valida nende hulgast endale sobivaima,“ ütles Elisa ja Starmani juhatuse liige Andrus Hiiepuu.

„Starmani kanalivalikusse jäävad Kanal2 ja TV3 kõikidesse pakettidesse alles ka vabalevist lahkumise järel ning neid kanaleid saab vaadata kõikjal Eestis ka edaspidi,“ kinnitas Starmani toodete ja teenuste osakonnajuht Silver Soomre. „Kanal2 ja TV3 vabalevist lahkumine ei mõjuta ei kaabelvõrgu ega üle õhu levivate TV-teenuste kliente,“ täpsustas ta.

Kanal2 ja TV3 teatasid täna, et lõpetavad 1. augustist 2017 kanali edastamise vabalevis. Vabalevi on antenniga vaadatav digitaalne televisioon, mis võimaldab tasuta vaadata Eesti telekanalite programme.