Telia, Starman ja Viasat: Kanal 2 lahkumine vabalevist meie kliente ei mõjuta

Telia Eesti, Starmani ning Viasati kinnitusel ei muuda Kanal 2 lahkumine vabalevist nende klientide jaoks midagi.

Telia teatas, et 2015. aasta suvel, mil nii TV 3 kui Kanal 2 teavitasid vabalevist lahkumisest, valisid tuhanded inimesed ettevõtte oma uueks teenusepakkujaks. Kuigi telekanalid otsustasid hiljem siiski vabalevisse jääda, jäi enamus Teliaga liitunud kliente oma otsusele kindlaks ega pöördunud vabalevi juurde tagasi.

Kõik tänased vabalevi kliendid, kes plaanivad kasutama hakata uut TV teenuse pakkujat, saavad Teliaga ühendust võtta erinumbril 644 0909.

Ka Viasat teatas, et nende klientide jaoks ei muutu midagi. "Meie programmivalikusse jääb populaarne kodumaine telekanal alles ka pärast 1. augustit nagu seni. Küll aga oleme valmis pakkuma oma abi kõigile tänastele vabalevi vaatajatele, keda antud uudis otseselt puudutab. Nimelt on üks Viasati tehnilisest eripärast see, et suudame kvaliteetset telepilti pakkuda 100% Eesti territooriumil. Meie teenus ei sõltu kaabliühendusest või geograafilisest asukohast,“ ütles Viasati ärijuht Aet Viira.

„Tänastel tavaantenniga televaatajatel, kes veel ei oma ühegi operaatoriga TV teenuse lepingut, kuid tahavad Kanal2 edasi vaadata, soovitame kindlasti tutvuda Starmani televisiooniteenuste pakettidega ja valida nende hulgast endale sobivaima,“ ütles Elisa ja Starmani juhatuse liige Andrus Hiiepuu.

„Starmani kanalivalikusse jäävad Kanal2 kõikidesse pakettidesse alles ka vabalevist lahkumise järel ning seda kanalit saab vaadata kõikjal Eestis ka edaspidi,“ kinnitas Starmani toodete ja teenuste osakonnajuht Silver Soomre. „Kanal2 vabalevist lahkumine ei mõjuta ei kaabelvõrgu ega üle õhu levivate TV-teenuste kliente,“ täpsustas ta.

Eesti Meedia teatas täna otsusest, et Kanal 2 programm lahkub vabalevist 1. augustil.