Telia tõstis rändlustasude kaotamise tuules hinda

Ehkki 20. aprillist kadusid Euroopa Liidus andmeside rändlustasud, ei läinud Telia andmesidepaketid mitte odavamaks, vaid kallimaks. Seejuures Soomes saavad sama firma kliendid teenust soodsamalt ja suuremas mahus, kirjutab ERR-i uudisteportaal.

Rändlustasude kaotamise tuules on Telia teinud oma klientidele väikese silmamoonduse - välja reklaamitud rändlustasude kaotamise varjus on muudetud andmesidepakettide mahtu ja hinda, mis justkui pole võrreldavad, sest andmemahud pakettides tõepoolest muutusid, kuid kui on soovi saada andmemahtu vähemalt senises mahus, tuleb valida suurema andmemahuga ja selle võrra ka kallim andmesidepakett. Seejuures ei ole kogu kuine paketis sisalduv andmesidemaht EL-is kasutatav.

Täpselt sellele võrreldamatusele Telia oma kommentaaris rõhubki.

"Vanad ja uued paketid pole omavahel üheselt võrreldavad, kuna pakettide sisu ja mahud on erinevad," kommenteeris Telia meediasuhete juht Raigo Neudorf.

Kui varem oli kõige tummisemas paketis 48 gigabaiti (GB) andmemahtu hinnaga 29.99 eurot, siis nüüd on mahukaimas andmesidepaketis 64 GB hinnaga 34.99 eurot. Vana mahuga paketti enam olemas ei ole, seega kui klient soovib vähemalt samas mahus internetti, peab ta viis eurot juurde maksma. Alternatiiv on võtta kõvasti lahjem, 32-GB-ne pakett, mis maksab 25.99.

