Tellitud narkootikumidega postipakkide hulk käib MTA-l üle jõu

Laid ütles intervjuus Ärilehele, et MTA eesmärk on panna inimesed rohkem tunnetama, et nad panustavad oma maksurahaga Eesti riiki. Ta tõi esile, et maksumuudatused ja -seadused ei likvideeri probleeme. Probleemid algavad tema sõnutsi inimeste hoiakutest ja arusaamadest.

Mida peaks tegema, et alkoholiaktsiisi puudujääki vähendada?

Kõigepealt paneme asjad perspektiivi. Maksutulud on 7,3 miljardit, alkoholiaktsiis on 250 miljonit. Tegelikult ei ole küsimus, kas maksutulud laekuvad kõikidelt ridadelt, vaid kuidas need kokku jooksevad. Alkoholiaktsiisi puhul on loomulikult tegu kahetsusväärse olukorraga.

Mida Läti fenomeniga teha? Selle peaks jätma poliitikute otsustada. Mina oskan läheneda selles vaates, et Eesti riik ei eksisteeri meist väljaspool. Et kui öelda, et viin oma maksuraha Lätti, siis kellele ja mida sa sellise demonstratiivse käitumisega näitad? See on Eesti riik, kus iga panustatud sada eurot ehitab sedasama Eesti riiki saja euro võrra. Ma kindlasti ei kritiseeri ega anna hinnangut inimestele, kes ostavad sama kaupa odavama hinnaga kuskilt mujalt. See on ratsionaalne käitumine.

Hoiakute tasandil pole aga mõtet üle kultiveerida mõtlemist, et vaat nüüd ma näitan riigile. Riik, see oleme meie.