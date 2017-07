Tenniselegendi languse tagamaad: halvad äriotsused ning ajaloo kalleim kähkukas

Saksamaa tenniselegend Boris Becker oli väljakutel tõeline võitleja. Ta võitis oma esimese Suure Slämmi tiitli 17-aastasena ja ta 80ndate ja 90ndate alguse üks paremaid ja värvikamaid mängijaid. Karjääri lõpus hinnati tema vara väärtuseks ligi 100 miljonit dollarit. Nüüd on ta aga sattunud olukorda, kus võidakse välja kuulutada tema pankrot. The Daily Mail võttis käsile ja uuris, miks endine suur staar sellises seisus on. Tema lugu on põnev aga kurb.

Becker ei ole vaene, ta ei ole paadialune, joodik ega narkomaan. Rahaasjades on ta aga saamatu, nagu ütlevad talle lähedal seisvad inimesed. Tennisekarjääri tipus olles aitas teda, nagu paljusid sportlasi, mädedžer. Nad hoolitsevad selle eest, et sportlase rahaasjad oleks korras ja et vajalikud arved ja maksud oleks tasutud. Beckeri viimane agent suri 1997. aastal ning kaks aastat hiljem läks manalateed ka Beckeri isa. Arvatakse, et sealt algas ka allakäigutee.

Ei saa öelda, et Beckeril ei oleks tööd. Ta oli aastaid ja väga edukalt tänapäeva tennisemaailima ühe parema tennisisti Novak Djokovici treener. Enne seda oli ta armastatud tennisekommentaator BBCs. Nüüd on ta sinna naasmas. Algamas on Wimbledoni turniir, mida ta koos Sue Barkeri, John McEnroe ja teistega kommenteerima asub. Juba järgmisel nädalal ootab teda aga ees kohtuistung, sest ta on pankroti äärel.

Nimelt ei suutnud mees ära maksta 3 090 000 naela suurust laenu, mlle ta kaks aastat tagasi võttis privaatpank Arbuthnot Lathamilt.

Becker ise on öelnud, et kogu lugu on jama ning et tal on raha ja vara küll, et pankrotist pääseda. Ta ütles, et tal on vaja lihtsalt Mallorcal asuva villa laen ümber struktureerida. Paraku on võlg siiani üleval.

Beckeri pankrotihalduriks on määratud selles riigis legendaarne Tony Hannon. Ta on kolleegide seas tuntud kui inimene, kellele meeldib uurija töö ning kes teeb oma tööd väga põhjalikult.

Becker ei läinud kohale esimesele kohtumisele Hannoniga, kus haldur oleks öelnud, milliseid võlgu (sest neid on tõenäoliselt veel) peab mees kõigepealt tasuma ja milline oleks maksegraafik. Beckeri pangakontod oleks külmutatud ja talle oleks tõenäoliselt antud käsk müüa osa oma varast. Näiteks punane Porsche Cayenne GTS või sinine Maserati Ghibli S.

Beckeri lai elu

Mehele lähedal seisvad inimesed ütlevad, et Becker on alati armastanud jõukust. Tema eeskuju oli ta esimene agent, endine tennisist ja miljardär Ion Tiriac.

Beckerile meeldivad kallimad joogid ja Kuuba sigarid, ta sööb kallimaid roogasid Wimbledonis asuvas San Lorenzo restoranis. Tal on Andy Warholi maal ning väidetavalt maksab ta 30 000 naela renti häärberi eest, mis asub tennisemekast All England Clubist vaid kiviviske kaugusel.

Teisele kohtumisele halduriga peab Becker minema, sest sellest kõrvale hoidmine võib tähendada ka aresti.

Mis on languse taga?

Priiskav eluviis on vaid üks põhjustest, mis Becker täna sellises seisus on.

Üheks väikeseks põhjuseks võib olla ka tema kehv tervislik seis. Kui teised endised tennisekuulsused mängivad tihti seeniorite-turniiridel, ka enne Wimbledoni turniiri, siis Beckeri seis on kehv. Tal on kaks tehispuusa ning katkine pahkluu. Kõik nõudliku sportlaskarjääri tulemus. Ta soovib aga endiselt osa saada sellest uhkusest, mis tennist saadab.

Pärast viimase agendi ja isa surma tundus tema lähedastele, et Boris soovis kõigile iga hinna eest näidata, et ta suudab olla edukas ärimees. Paraku ta seda ei ole. Tema biograaf ütles: „Ütleme lihtsalt, et tennises oli ta parem."

Beckeri advokaat John Briggs ütles kohtus, et tenniselegend ei ole äris just kõige kõvem käsi. Ta on ka ise nentinud, et ei ole äripartnereid ja nõuandjaid hästi valinud.

Saksamaa kohus kohustas teda maksma 800 000 eurot teisele kaasasutajale, kui põhja kõrbes nende ühine orgaanilise toidu äri. Tema veebiturundusportaal Sportgate läks samuti aiataha.

2002. aastal määrati talle kahe aastane tingimisi karistus, kuna ta hoidus Saksamaal maksudest kõrvale. Mees ütles, et ta tegi vea ja maksis 3 miljonit eurot koos intressidega riigikassasse.

Tal on olnud veel mitmeid vaidlusi, arusaamatusi ja seiklusi erinevate riikide maksuametite ja äripartneritega. Küll ei soovinud ta maksta preestrile, kes viis läbi tema laulatustseremoonia. Siis ei suutnud ta tolle sama Mallorca häärberi remondimeestele maksta.

Kunagi oli selle villa väärtus 11 miljonit naela, kuid nüüd on see kohutavas seisus. Basseinis olev vesi on sogane, rohi on kasvanud väga pikaks ning maja ise näeb ka vilets välja.

Ärid üle maailma

Daily Mail uuris ka Beckeri tänaseid ärisid ning selgus, et ta on tohutult aktiivne üle maailma. Aasias on ta seotud tenniseklubiga, mil on tema nimi. Indias reklaamib ta Puma jalanõusid, Sloveenias mobiiltelefone. Mees on suur pokkerientusiast ja ta esindab ka üht Tšiili veinibrändi.

Mõned ideed on aga jäänudki ideedeks. Dubaisse pidi tulema Boris Beckeri Äritorn, aga 2011. aastal läksid selle idee toetajad pankrotti.

Viis aastat tagasi kirjutas Hindustan Times, et Becker oli pöördunud India suurima nafta- ja gaasifirma poole ja kutsus neid koos uurima võimalusi Nigeerias. Tema ettepanek lükati tagasi. Talle püüti selgeks teha, et nafta- ja gaasiäri on hoopis teistsugune pallimäng.

Saatuslik kähkukas

1999. aastal pidas Becker oma viimase tenniselahingu Wimbledonis ja vaid mõni tund pärast mängu vallatles ta modell Angela Ermakovaga. Tagantjärele kutsutakse seda „ajaloo kõige kallimaks kähkukaks." Ta maksab selle eest veel tänagi.

Nimelt jäi modell lapseootele ning Becker pidi tütre kasvatamise eest tasuma 2 miljonit naela. Endise tennisisti toonane naine andis aasta jooksul sisse lahutuspaberid ning sai mehelt 10 miljonit naela. Lisaks kodu Floridas ja kahe lapse hooldusõiguse.

Kuulujutud väidavad, et Becker võib peagi lahku minna ka oma praegusest abikaasast Lillyst, mis tähendab suure tõenäosusega taas rahakotiraudade avamist.

Kas Becker suudab jamast välja tulla? Ta ise on selles veendunud. Ta väitis Stuttgartis välja antavale ajalehele, et privaatpank, millele ta üle 3 miljoni võlgu on ei soovivat koostööd teha. Nende intressid on aga röövellikud. Becker ütles ka, et peab nüüd ise tõestama, et suudab raskustest välja tulla. „Ma võtan selle väljakutse vastu. Ma mängin kuni viimase pallinguni," ütles ta.

Väljakul oli ta tõeline võitleja. Paraku on aga päris elu tihti palju keerulisem kui tennisemäng.