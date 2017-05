Tennisestaar hakkab tegutsema Silicon Valleys. Milline on tema ülesanne?

Tennisetäht Serena Williamsi nimel on 39 Suure Slämmi turniirivõitu ja neli olümpiamedalit. Lisaks on tal oma riiete ja aksessuaaride bränd. Nüüd on tal aga uus missioon. Ta ütleb, et soovib aidata tehnoloogiafirmadel valida mitmekesisemaid inimesi ning lahendada tööstuse ühe kõige valusama probleemi, kirjutab Fox Business.

35-aastasel Williamsil avanes võimalus, sest ta valiti esimest korda ühte Silicon Valley ettevõtte juhtkonda. Online-küsitluste teenust pakkuv SurveyMonkey teatas kolmapäeval, et nende uued juhatuse liikmed on Williams ning Intuiti tegevjuht Brad Smith.

„Ma tunnen, et erinevused on midagi, millest ma võiks rääkida," ütles Williams intervjuus Associated Pressile. „Muutused toimuvad kogu aeg. Mulle on oluline olla muutuste eesliinis ja ma soovin teha elu lihtsamaks neile, kes minu järel tulevad," ütles ta.

Williams ei täpsustanud, millised on tema täpsed tööülesanded, kuid viitas, et puhtalt tema kohalolek on firmale ning tervele sektorile kasulik.

Juhatuse liikmetel ei ole eraldi seisvana reeglina väga suurt mõju firma käekäigule, aga neile makstakse tihti suuri summasid nii rahas kui ka osaluse kujul. SurveyMonkey ei avalikusta, kui palju nad Williamsile maksavad.

Silicon Valleys on suureks probleemiks see, et suur osa töökohti on valgete ja Aasia päritolu meeste käes. Ehkki suur osa firmadest on probleemi teadvustanud ja sellega tegelema asunud, on endiselt nii mustanahaliste, latiinode kui ka naiste osakaal ettevõtetes väga madal.

Vaid 27% tehnoloogia-valdkonna töökohti on naiste käes. 14% on kas afro-ameeriklased, latiinod või inimesed, kes kuuluvad vähemalt kahte erinevasse rassi.

SurveyMonkey tegevjuht Zander Lurie ütles, et ta soovib tuua laua taha rohkem inimesi, kes võiksid teiste silmi avada.

Rassism on midagi, millega Serena Williams tennisemänguga alustades pidevalt kokku puutuma pidi. Ka tennis on väga valgete inimeste keskne sport.

Williamsit on Silicon Valleys nähtud enam ka seetõttu, et tema kihlatu on online-foorumi Reddit kaasasutaja Alexis Ohanian. Williams ei ole aga huvitatud vaid erinevuse teemast. Ta vaatab aktiivselt ringi ka mõttega investeerida oma raha.