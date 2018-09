Tera Ventures Fund II kaasas idufirmadesse investeerimiseks 21 miljonit

Seotud lood: Riigi riskiraha valitsev Tera Ventures asutab idufirmadesse investeerimiseks uue fondi

Tera Ventures Fund II eesmärk on investeerida 25-30 varases arengufaasis startup firmasse, mis tegutsevad füüsiliselt või e-residendina Eestis, aga ka Soomes, Taanis, Lätis, Leedus, Poolas, Rootsis ja Tšehhis. Fond otsib võrgustike loomisele, masinõppele ja teistele tehnoloogiatele keskendunud digivaldkonna idufirmasid, millel on suur potentsiaal hakata tulevikku suunama ja juhtima. Fondi esmased rahapaigutused idufirmadesse jäävad vahemikku 200 000 kuni 1,5 miljonit eurot ja ka jätkuinvesteeringuteks reserveeritakse oluline summa.

Andrus Oks märkis, et Tera Ventures annab oma portfellis olevatele startup-ettevõtetele juurdepääsu ekspertteadmistele ja praktilisele abile, mis on vajalik idufaasist küpseks ettevõtteks kasvamiseks ja kapitali kaasamiseks rahvusvahelistelt investoritelt. „Samuti aitame luua idufirmadel võrgustikke turgudel, kus meie portfellettevõtted laieneda soovivad – näiteks Suurbritannias, USAs ja Aasias,“ lisas Oks.

Tera Ventures Fund II fondi raha paigutanud LHV pensionifondide fondijuhi Kristo Oidermaa sõnul on LHV investeering kooskõlas panga eesmärgiga kinnistada LHV pensionifondide positsioone kõrge potentsiaaliga ja kiiresti kasvavas IT-sektoris. „Oleme investeerinud erinevatesse riskikapitalifondidesse hetkel kokku 21 miljonit eurot. Eesti on tuntud edukate ja kasvate IT-firmade poolest. Investeering Tera Ventures Fund II fondi on meile jaoks hea võimalus anda oma panus selle sektori arengusse," selgitas Oidermaa.

Finantsvaldkonna idufirma Monese, mis teatas eelmisel nädalal 60 miljoni dollari suuruse investeeringu kaasamisest, asutaja ja juhi Norris Koppeli sõnul on Tera Ventures’i meeskonnal kriitilise tähtsusega roll Monese eduloos. “Nende panus meie arengusse on olnud oluliselt suurem kui investeeritud rahasummad. Tera tiimi hea arusaamine, millist toetust kasvufaasis ettevõtted vajavad, on teinud nendest meile suurepärased partnerid firma kasvatamisel,” ütles Koppel.

2016. aastal asutatud Tera Ventures on Eesti üks suuremaid tehnoloogiasektori riskikapitalifirmasid, mis juhib rahapaigutusi globaalse arengupotentsiaaliga idufirmadesse. Ettevõte, mille kontorid paiknevad Tallinnas, Helsingis ja Kalifornias, keskendub Eesti, Skandinaavia ning Kesk- ja Ida-Euroopa varases kasvufaasis tehnoloogiaettevõtetesse investeerimisele.

Tera Ventures Fund II on Tera Ventures’i teine tehnoloogiaettevõtetesse investeerimiseks loodud fond. 2016. aastal asutatud Tera Ventures Fund I, mis tekkis läbi SmartCapi re-organiseerimise protsessi, on seniste tulemuste kohaselt osutunud väga edukaks: fondi portfellis on sellised Eesti startup valdkonna edulood nagu GrabCAD, Cleveron ja Monese. Fond on saavutatud mitmeid edukaid väljumisi ja ka praeguses portfellis on enamik ettevõtteid suure potentsiaaliga.

Tera Ventures’i asutasid 2016. aastal Andrus Oks, Stanislav Ivanov ja James McDougall.