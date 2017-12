Tere ja Farmi liitumisega ei kiirusta, mõlemad kaubamärgid säilivad

Suvel konkurentsiametilt koondumiseks heakskiidu saanud piimatootmisettevõtted Tere ja Farmi liitumisega ei kiirusta ning plaanis pole kaotada ka kumbagi kaubamärki, ütles Tere ja Farmi Piimatööstuse juhatuse esimees Katre Kõvask ERR-ile.

Farmi Piimatööstuse omanik Maag Grupp ostis tänavu kevadel Tere ja sellega seotud äriühingute laenunõuded ja sai suvel konkurentsiametilt ka koondumisloa.

Septembri keskel mõlemat ettevõtet juhtima asunud Katre Kõvask ütles ERRile, et Tere ja Farmi igapäevaselt sisseosteva piima maht on ligikaudu 400-450 tonni ja selle aasta käibe suurusjärk saab olema 105-108 miljonit eurot. Ta lisas, et nii toorpiima sisseostult kui käibelt ollakse Eestis oma sektoris esimese kahe suure hulgas ning nii Tere kui Farmi kaubamärki kandvatel toodetel-brändidel on aasta läinud kenasti. Tootearenduse ja turunduse osas pingutatakse aga selleks, et üha enam tarbijaid endale võita.

Kahe ettevõtte liitmise seisu kirjeldades ütles Kõvask, et sellega ei kiirustata, vaid tahetakse seda teha rahulikult ning kõike läbi kaaludes, et võidaksid töötajad, põllumehed ja tarbijad.

"Samas on selge, et kahe suure ja tugeva kaubamärgi olemasolu loob meile kohe sünergiavõimalusi eelkõige tootmises, logistikas ja sisseostus ning neid võimalusi me ka aktiivselt otsime ning püüame realiseerida," sõnas ta.

Ettevõtete juhi kinnitusel jäävad nii Tere kui Farmi kaubamärgid alles, mõlema osas on käimas ka aktiivne tootearendus ning juba sel aastal on toodud turule mitmeid uudistooteid.

"2018. aastasse vaatame optimistlikult, fookus on efektiivsusel ning ekspordi arendamisel ja loodame ka, et Tere saneerimiskava saab lõpuks kohtu poolt kinnitatud ning saame alustada tagasimaksetega," lausus Kõvask.