Tere ja Farmi Piimatööstuse pingutused eksportturgudel hakkavad kandma esimesi vilju

Tere ja Farmi Piimatööstuse käive esimes kvartali käive kasvas seitse protsenti, 26,7 miljoni euroni.

Ettevõtete ekspordikäive kasvas samal ajavahemikul 24% võrra, sealjuures olid peamised sihtturud Soome ja Läti, eksootilisematest riikidest saadeti kaupa ka näiteks Kasahstani ja Afganistani. Toorpiima ostsid Tere ja Farmi Piimatööstus esimeses kvartalis kokku 40 000 tonni.

„Meie fookus on efektiivsuse parandamisel, ekspordil ning nutikal tootearendusel,“ ütles AS Tere ja Farmi Piimatööstuse juhatuse esimees Katre Kõvask. „Oleme suutnud viimase aastaga liikuda väga palju lähemale stabiilsele ja jätkusuutlikule kasvule oma peamistes tootegruppides. Viimase jooksva aasta pingutused eksportturgudel hakkavad kandma esimesi vilju ning kuigi konkurents on väga tihe, on meie toodete kvaliteet piiri taga hinnatud ning kavatseme ekspordi kasvu nimel loomulikult jätkuvalt tööd teha,“ lisas ta.