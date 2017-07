Tere loodab, et saab piimatootjatele lõpuks võlad maksta

Äsja konkurentsiametilt koondumisloasaanud Farmi Piimatööstus ja Tere loodavad uuesti saneerimiskavale kinnituse saada ning lõpuks piimatootjatest võlausaldajatele maksma hakata

2016. aasta veebruaris esitas Tere taotluse saneerimiskava kinnitamiseks ning hetkel on see ikka kinnitamisel. Suurimaks takistuseks olid Tere nõukogu esimehe Katre Kõvaski sõnul pangad, kes olid selle kava vastu.

Nüüdseks on pangad mängust väljas ja Tere loodab saneerimiskava kinnituse saada. „Läbi selle, et Maag pankade võlanõuded omandas, on suur takistus kadunud, mistõttu me loodame ja arvame, et see saneerimiskava saab kinnitatud,” lausus Kõvask. Tema sõnul on saneerimiskava kinnitamine parim võimalik lahendus kõigile võlausaldajatele.

Tere juhataja Margit Talts loodab koondumisega saavutada finantsilise stabiiluses ja tootmist jätkata. „Tänane uudis tähendab piimatootjate jaoks positiivseid arenguid,” ütles Farmi piimatööstuse juhataja Valdis Noppel. Tema sõnul saab tänasest koostööd süvendada.

Talts kinnitas, et ühtegi tootmismaja kinni ei lähe,alles jäävad Viljandi, Põlva ja Jõhvi tootmismajad. Talts lisas, et isegi töötajate arv ettevõttes kasvab, sest seni on nad poole koormusega töötanud. "Tegelikult võtame perspektiivitundega juba juurde töötajaid," sõnas ta. Taltsi sõnul loodavad nad hakata tootma 70% rohkem kui seda hetkel tehakse.