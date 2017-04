Tere omanikuvahetus nõuab uurimiseks lisaaega

Konkurentsiamet alustas Tere omanikuvahetuse asjas lisamenetlust, et koguda rohkem andmeid, otsuse tegemiseks on ametil aega neli kuud, kirjutab Äripäev.

Amet alustas Maag Grupi ja Tere omanikfirma Elveda ühinemise asjus täna täiendavat menetlust, mis annab ametile uurimiseks neli kuud lisaaega. "Praegu ei saa menetluse seisu ega täiendava menetluse alustamise otsuse sisu täpsemalt kommenteerida," ütles konkurentsiameti kommunikatsioonijuht Maarja Uulits.

Konkurentsiamet teeb lisamenetluse alustamise otsuse selleks, et koguda veel andmeid ning selgitada, kas vaatlusaluse koondumise puhul esineb konkurentsi kahjustavaid asjaolusid.

Tere nõukogu esimees Roland Lepp ütles, et otsuses midagi imelikku ega ootamatut ei ole, kuna Maag ootas algusest peale, et menetlemisprotsess tuleb pikk. "Arvestasime kohe, et läheb üks pluss neli kuud," rääkis ta.

Loe pikemalt Äripäevast.