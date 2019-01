Tere piimatööstuse finantsraskused on seljataga? Ettevõte loodab sel aastal ka saneerimiskava lõpuks kinnitada

Tere AS ja Farmi Piimatööstuse AS on üks Eesti suurim piimatööstuste grupp, mille ühine turuosa värskete piimatoodete turul on ligikaudu 40% ning mille tootevalikusse kuulub ca 400 erinevat piimatoodet. Ettevõtte Jõhvis, Põlvas ja Viljandis asuvad piimatööstused varuvad igapäevaselt u 450 tonni piima. Tere ja Farmi piimatööstusele kuuluvates 4 tootmisüksuses ja keskkontoris töötab kokku 572 inimest.