Piimandussektor rõõmustab, et Oliver Kruuda viimane suur ettevõte libiseb samm-sammult konkurent Maagi kätte.

Tagasiteed enam ei ole – kokkulepped on sõlmitud. Tere on minemas Maag Grupi kätte. Tarvis on veel vaid konkurentsiameti koondumisluba. Kruuda ise ei ole enam ammu kommentaare jaganud. Ta vaikib ka seekord.