Terrorirünnakus kannatada saanud kaubamajas segadus: avame uksed - ei ava

Stockholmi kaubamaja Åhléns, mida rammis reedel terrorirünnakus veoauto, teatas eile, et avab pühapäeval uksed ja müüb kõik rünnakus kannatadasaanud kaubad maha poole hinnaga. Täna võttis kaubamaja aga otsuse tagasi ning teatas, et avamine lükkub päeva võrra.

"Åhléns on osa avatud ühiskonnast ja me ei allu iial õelatele jõududele, kes seda muuta tahavad," teatas kaubamaja eile sotsiaalvõrgustikus Facebook. "Homme [st pühapäeval - toim.] jätkame oma tegevust ning tervitame kõiki kliente nagu harilikult."

Tänaseks oli ettevõte saanud nii palju negatiivset tagasisidet, et otsustas avamise tühistada. Facebooki leheküljele ilmunud avalduses seisis, et: "Oleme väga õnnetud nii oma otsuse kui ka teate [eilne avamisteade - toim.] üle. Olime surve all ja tegutsesime nii kiiresti kui võimalik olukorras, mis on meile kõigile kohutav ja ootamatu. Meid juhtis avamisotsuse tegemisel püüe võtta seisukoht avatuse toetuseks, mitte lasta õelatel jõududel meie elu valitseda. Mõte ei olnud teenida Stockholmi tabanud traagilise õnnetuse pealt raha."

Nüüd kavatseb Åhléns avada uksed esmaspäeval ning terrorirünnakus kahjustatud kaupu müügile ei tule.