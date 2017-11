Tervishoiu e-teenused on tagatud ka ID-kaardi sertifikaatide peatamise korral

ID-kaardi sertifikaatide peatamise korral on arstidele, õdedele ja apteekritele e-tervise teenuste kasutamine tagatud ajutiselt ka uuendamata ID-kaartidega.

Ajutine lahendus läheb kasutusse kohe, kui Riigi Infosüsteemide Amet on teatanud turvariskiga ID-kaartide sertifikaatide peatamisest, selle toimimise tagab Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (TEHIK).

„ID-kaartide kauguuendamine on tervishoiutöötajatel väga oluline ära teha, kuid oleme riigi poolt valmis teenused ajutiselt tagama ka olukorras, kus sertifikaadid on peatatud ja kõik tervishoiutöötajad pole saanud oma ID-kaardi sertifikaate veel uuendada,“ ütles TEHIKu peadirektor Katrin Reinhold. „Alternatiivlahenduse käivitamisel tunneb keskne tervise infosüsteem tervishoiutöötaja ära ka peatatud sertifikaadiga ning arst saab endiselt koostada digiretsepti ja apteeker selle alusel retseptiravimit väljastada.“

Kuidas ajutine lahendus toimib?

• TEHIK haldab alates ajutise lahenduse käivitamisest kuni 01.01.2018 tervishoiutöötajate juurdepääsude nimekirja.

• Selle nimekirja alusel tunnevad tervise infosüsteem, retseptikeskus ja ravikindlustuse kontroll tervishoiutöötajaid ära ka peatatud sertifikaadiga ID-kaardi kasutamisel.

• Seega, isegi kui sertifikaadid on peatatud, saab arst edastada andmeid tervise infosüsteemi, koostada digiretsepti ning apteeker retseptiravimit väljastada.

• Kõik tervishoiutöötajad, kellel on pärast 2014. aasta 16. oktoobrit väljastatud ID-kaart, peavad sertifikaadid vaatamata ajutisele lahendusele esimesel võimalusel ära uuendama. Kauguuendamine on RIA teatel avatud kuni 31.03.2018.

• Alternatiivlahendus on kasutusel vaid e-tervise teenustes.

Loe veel

Haiglate, perearstikeskuste ja apteekide infosüsteemide arendajad on loonud võimekuse kasutada neisse süsteemidesse sisse logimiseks ka teisi võimalusi peale ID-kaardi (nt mobiil-ID või kasutajatunnus ja parool). Osaliselt võib haiglates sisselogimisega siiski probleeme esineda ja seetõttu soovitame jätkuvalt hoida ühendust oma IT-spetsilistidega, kes vajadusel aitavad leida alternatiivseid võimalusi teenuste kasutamiseks.

„Ajutiselt võib e-teenuste kasutamine praeguses erakorralises olukorras olla tavapärasest ebamugavam. Arendused on kõigil osapooltel käinud ajaga võidu joostes, mistõttu palume tervishoiutöötajatelt neil hetkedel ka mõistvat suhtumist,“ lisas Reinhold.

Endiselt ei saa dokumente krüpteerida uuendatud sertifikaatide ega ka alternatiivlahendusega. ID-kaardiga krüpteeritud dokumendid tuleb enne sertifikaatide uuendamist dekrüpteerida – vastasel korral ei ole neid võimalik hiljem avada.

RIA teatel olid esimesed häired ID-kaartide kauguuendamisel tingitud suurest ülekoormusest.