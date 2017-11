Tesco uus juht on eelkäijate pettustest šokis

Hiljaaegu sai teatavaks, et Tesco nö "luksustooted" jõuavad ka tagasihoidlike eestlasteni - seda läbi Prisma. Ühendkuningriigi firma on aga eelmise juhatuse tegude tõttu sattunud tõsisesse finantsskandaali, kirjutab Bloomberg.

Tesco juht Dave Lewis käis neljapäeval Londoni kohtus tunnistusi andmas. Asi puudutab kolme endise firma tippjuhi kohtuasja, keda süüdistatakse firmale 2 miljardi naela suuruse kahju tekitamises.

Lewis ütles istungile, et on eelkäijate tegudest šokis - nimelt esitas Tesco oma kasumit 250 miljoni naela võrra tegelikust suuremana. Sellest tekkinud mainekahju on omakorda firma turuväärtust veel suurusjärgu võrra rohkem kahandanud. Lewis ütles, et teadis küll juhiks astudes probleemidest tarnijatega ja firma finantside struktuurilistest probleemidest, aga konkreetne pettus tuli tallegi uudisena.

Probleemi avalikustasid Lewisele firma nooremad raamatupidajad, kes ta 2014. aasta septembris koosolekult välja rebisid ja tõe päevavalgele tõid. Enne seda olid firma tippjuhtkond meest aga pimeduses hoidnud.

Saab näha, kuidas kohtuasi lõpeb ja kas see ka meie tarbijateni jõudvaid tooteid mõjutama hakkab.