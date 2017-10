Tesla alustas maailma suurima aku ehitust

Lõuna-Austraalia kannatas eelmisel aastal ulatusliku elektrikatkestuse all. Nimelt sõltub piirkonna elektrivarustus suuresti ebastabiilsest tuuleenergiast. Nüüd kavatseb Tesla sinna ehitada maailma suurima aku, mis energiat headel aegadel salvestaks, kirjutab Reuters.

Tesla võitis suvel korraldatud hanke 129 megavatt-tunnise hiidpatarei rajamiseks. Tesla CEO Elon Musk vandus, et kui reedesest lepingu allkirjastamisest saja päeva möödudes ei ole patarei püsti pandud, saab Austraalia selle tasuta endale. See oleks Teslale rahaliselt väga karm löök, aga Musk ise on "saja päeva väljakutse" algataja.

Musk on akude tuleviku suhtes teadupärast väga optimistlik. "See on ainult algus," ütles mees.

Hiidpatareid asutakse ehitama Prantsusmaa ettevõtte Neonen tuulepargi juurde. Maksma läheb see 750-950 dollarit kilovati kohta ehk kokku kuni 100 miljonit dollarit. Täisvõimsusele tööle asudes (seda pannakse nimelt kokku paljudest väikestest patareidest) suudab megaaku katta 30 000 kodu elektrivajaduse.

Elektrikatkestused pole naljaasi. Näiteks kaotas riigi suurimaid energiatarbijaid, suur vasekaevandus mullu kahenädalase elektrikatkestuse tõttu kogu oma aastakasumi - 105 miljonit eurot. Alles hiljuti sulges aga Victoria osariigis uksed üks suurimad söepõletamisel põhinevaid elektrijaamu.