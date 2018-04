Tesla asutaja kosmosefirma väärtuseks hinnati juba 25 miljardit dollarit

Lisaks elektriautotootjale Tesla on Elon Muskil ka teine suur harrastus – raketifirma SpaceX.

Et ettevõte on taas kaasamas raha pakkudes aktsiaid, siis selgub, kui palju on omanike arvates ettevõte väärt.

Ettevõte kavatseb seekord kaasata 507 miljonit dollarit. See tähendab, et kompanii väärtus kerkis uude kõrgusesse ehk 25 miljardi dollarini. Muski aktsiapaki väärtus kasvab kosmosefirmas 1,4 miljardi dollari võrra 21,3 miljardi dollarini, kirjutab Bloomberg.

PitchBooki andmetel on SpaceX muutumas Uber Technologiese ja Airbnb järel väärtuselt kolmandaks riskikapitali toega idufirmaks USAs. Musk plaanib lennutada tänavu üles umbes 30 raketti ja seni on neid üles saadetud seitse. Esmaspäeval peaks ette võtma tee kosmosesse Falcon 9 rakett, mille koormaks on NASA satelliit.